Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Tài chính
24/06/2026 11:14

BIC lọt TOP 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín lần thứ hai liên tiếp

In bài viết

Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp BIC được vinh danh trong bảng xếp hạng uy tín này.

Theo Bảng xếp hạng "Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2026" vừa được Vietnam Report công bố ngày 18-6-2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã lần thứ 2 liên tiếp lọt vào Top 4 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2026. 

Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các doanh nghiệp được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5-2026.

BIC lọt TOP 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín lần thứ hai liên tiếp - Ảnh 1.

Vượt qua những thách thức của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong năm 2025, BIC tiếp tục khẳng định nền tảng hoạt động vững chắc và định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm. Kết quả kinh doanh của BIC được bảo đảm bởi tiềm lực tài chính mạnh và chiến lược tăng trưởng gắn liền với hiệu quả hoạt động. Năm 2025, BIC tiếp tục duy trì vị thế nằm trong Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường. Đặc biệt, BIC tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới A.M. Best đánh giá năng lực tài chính ở mức aaa.VN - mức xếp hạng cao nhất tại Việt Nam.

BIC lọt TOP 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín lần thứ hai liên tiếp - Ảnh 2.

Kiên định với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, BIC không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, hiện đại hóa kênh phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, BIC cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thông qua mạng lưới 38 đơn vị thành viên và hơn 230 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Đồng thời, BIC là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển các kênh phân phối hiện đại như Bancassurance và bảo hiểm trực tuyến, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng.

Tiếp nối những nền tảng đã được xây dựng trong suốt những năm qua, BIC tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn diện, tin cậy. Với niềm tin của khách hàng là động lực phát triển, BIC hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng.

Minh Quân
từ khóa :
HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

Doanh nghiệp 18:10

Trong suốt 35 năm qua, HEINEKEN Việt Nam không ngừng theo đuổi cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp” hơn thông qua những sáng kiến và hành động thiết thực

PVcomBank và ĐH Bách khoa TP HCM hợp tác cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

PVcomBank và ĐH Bách khoa TP HCM hợp tác cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thị trường 13:16

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Thị trường 13:16

Cloud9 Tower là tòa tháp thứ 9 trong tổng thể 12 tòa tháp của The Privé do BLUEMARQ Development phát triển tại Nam Rạch Chiếc.

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Không gian sống 21:13

Giữa lòng siêu đô thị 1.080 ha tại cửa ngõ Tây Bắc TP HCM đang hiện diện một tiện ích nội khu độc đáo mà ngay cả những đô thị hàng đầu thế giới cũng khó có được

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam chia sẻ các giải pháp trong chuỗi Feed - Farm - Food nhằm giảm chất thải bao bì, sử dụng hiệu quả tài nguyên, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam được ghi nhận nhờ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi Feed - Farm - Food, hướng đến phát triển bền vững

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

Tài chính 17:41

Các động lực tăng trưởng dài hạn vẫn đang được duy trì ngay cả khi môi trường bên ngoài có nhiều biến động.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này