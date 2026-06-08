Bếp trưởng đạt sao Michelin định chuẩn gian bếp gia đình tại Another Saigon by LG

Trong khuôn khổ chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn", LG Electronics Việt Nam đồng hành cùng Siêu đầu bếp đạt sao Michelin Son Jong-won (Top 8 Culinary Class Wars) tổ chức buổi trình diễn ẩm thực giao thoa Hàn - Việt đặc sắc tại Another Saigon by LG vào ngày 30-05-2026.

LG lần đầu tiên ra mắt và trình diễn các mảnh ghép công nghệ cao cấp thế hệ mới trong bộ sưu tập gia dụng bếp sắp mở bán, bao gồm Tủ lạnh âm tường LG FrenchDoor InstaView và Lò nướng âm tường LG InstaView tích hợp công nghệ chiên không dầu và hấp.

Bếp trưởng Son Jong-won mang phong vị Hàn Quốc đến Another Saigon by LG (Ảnh: LG Electronics)

Ông In Ji Soo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng Bếp, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "Những tiêu chuẩn như độ tươi ngon của thực phẩm hay sự chuẩn xác về nhiệt độ là nền tảng quan trọng cho những bữa ăn ngon tại nhà. Các thiết bị gia dụng bếp mới nhất từ LG được phát triển để đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu khắt khe đó, mang lại trải nghiệm nấu nướng tại gia chuẩn mực như trong gian bếp của Bếp trưởng Son Jong-won."

Sự kiện khẳng định cam kết của LG trong việc ứng dụng hệ sinh thái gia dụng thông minh để đưa những "tiêu chuẩn Michelin" khắt khe vào việc nâng tầm trải nghiệm nấu nướng tại gia tiện nghi cho người Việt.