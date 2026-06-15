3 dự án của Nam Long được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026

Cụ thể, khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) được vinh danh Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam; Mizuki Park (TP HCM) đạt Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam; và Izumi City (Đồng Nai) là Top 10 Dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam.

Sự kiện do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 2-6-2026. Hoạt động nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án có đóng góp cho sự phát triển của thị trường bất động sản, đồng thời đánh giá cao những mô hình phát triển đô thị hướng tới chất lượng sống và giá trị bền vững.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Nam Long trong hành trình phát triển các khu đô thị tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ba dự án của Nam Long gồm Waterpoint, Mizuki Park và Izumi City được vinh danh tại các hạng mục quan trọng của giải thưởng

"Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho từng dự án, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình Nam Long kiên định theo đuổi mô hình phát triển đô thị tích hợp, lấy nhu cầu ở thực của cư dân làm trọng tâm", ông Lê Phước Thành, Giám đốc Phát triển Dự án Nam Long chia sẻ.

Ba dự án đạt giải được tập đoàn Nam Long phát triển theo mô hình đô thị tích hợp. Đây là triết lý xuyên suốt giúp Nam Long đón đầu, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng coi trọng khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực, chất lượng môi trường sống và yếu tố bền vững.

Nam Long chú trọng kiến tạo hệ sinh thái sống hoàn chỉnh với không gian xanh, tiện ích, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cộng đồng cư dân.

Nằm ở phía tây của vùng TP HCM mở rộng, Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam Waterpoint có quy mô 355 ha, được quy hoạch bài bản với môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại.

Dự án được bao bọc bởi 5,8 km đường sông Vàm Cỏ Đông, kết hợp với hệ thống kênh đào nội khu 8 km, giúp tăng khả năng hấp thụ nước mưa và giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, từ đó điều hòa vi khí hậu một cách tự nhiên, mang lại bầu không khí trong lành cho cư dân.

Waterpoint giữ mật độ xây dựng chỉ 23%, đồng thời dành đến 95 ha mảng xanh, mặt nước, dải công viên và không gian mở, kết hợp với đường chạy bộ và đường đạp xe rợp bóng cây… khuyến khích cư dân thay đổi thói quen di chuyển, vận động và giao lưu. Waterpoint đang từng bước hình thành một cộng đồng cư dân bền vững, gắn kết với lối sống xanh, hiện đại.

Không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại tại khu đô thị tích hợp Waterpoint

Trong khi đó, Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam Mizuki Park hưởng lợi từ định hướng phát triển dài hạn, chú trọng không gian xanh, hạ tầng và chất lượng sống cho cư dân.

Khu đô thị rộng 26 ha dành hơn 70% diện tích cho công viên, mảng xanh, và các tiện ích đô thị. Dự án bảo tồn nguyên trạng hệ thống rạch tự nhiên như rạch Lào rộng 20 m và rạch Ngang rộng 60 m, kết hợp dãy cây xanh dọc hai bờ nhằm bảo vệ hành lang sinh thái tự nhiên.

Điều này giúp Mizuki có sự kết nối chặt chẽ giữa hệ thống rạch tự nhiên và kênh đào nhân tạo, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết dòng chảy. Đồng thời, hệ thống mặt nước này còn giúp bảo vệ đa dạng sinh học, điều hòa vi khí hậu khu vực và nâng cao giá trị cảnh quan, mang lại chất lượng sống sinh thái, trong lành cho cư dân.

Bên cạnh đó, Mizuki Park ứng dụng mô hình đô thị tích hợp với 4 nền tảng: hạ tầng kết nối đồng bộ; quy hoạch phức hợp cùng các chương trình tạo điểm đến; ứng dụng công nghệ tiên tiến và quản lý vận hành thông minh. Dự án đáp ứng trọn vẹn 5 nhu cầu thiết yếu: Sống – Học tập – Làm việc – Giải trí – Mua sắm, xây dựng một cộng đồng cư dân hạnh phúc và bền vững với hơn 4.000 gia đình.

Khu đô thị tích hợp Mizuki Park hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nhờ chú trọng hệ sinh thái tự nhiên, hạ tầng và chất lượng sống cho cư dân

Top 10 Dự án Nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam Izumi City sở hữu vị trí chiến lược, quy mô lớn lên đến 170 ha và được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu. Dự án nằm ở cửa ngõ phía đông TP HCM, là tâm điểm của trục đô thị ven sông Đồng Nai – khu vực được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển của Thành phố Đồng Nai trong giai đoạn tới.

Mạng lưới hạ tầng đang tăng tốc bao gồm sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 và tuyến metro kết nối Thủ Thiêm – Long Thành cũng giúp dự án trở thành nơi hội tụ của các tuyến giao thương trọng yếu, các trung tâm kinh tế, công nghiệp, giáo dục hàng đầu khu vực.

Bên cạnh đó, Izumi City được thiết kế theo 5 trục đô thị bao gồm: thương mại, nhịp sống, thư giãn, sinh thái và sông nước, vừa phục vụ nội khu, vừa lan tỏa giá trị cho cộng đồng. Song song, dự án vẫn đảm bảo duy trì tỷ lệ xây dựng ở mức 40%, nhường không gian lớn để phát triển cảnh quan với 21 ha hệ thống công viên và mảng xanh.

Ngoài ra, hệ thống kênh đào dài 1,6 km kết nối trực tiếp với sông Đồng Nai và sông Bến Gỗ cũng góp phần tăng cường liên kết thủy văn và điều tiết dòng chảy tự nhiên cho dự án. Izumi City hội tụ nhiều yếu tố mang lại giá trị an cư lẫn tiềm năng đầu tư dài hạn.

Izumi City được đánh giá cao về tiềm năng phát triển nhờ vị trí kết nối chiến lược và đòn bẩy hạ tầng

Các dự án được vinh danh thể hiện sự ghi nhận của thị trường cùng định hướng của Nam Long trong hành trình kiến tạo bất động sản giá trị thực, hiện thực hóa sứ mệnh "Chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng".

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