Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Những mảnh ghép Tết nhà

Những ngày cuối năm, đường phố trở nên chật chội hơn bởi dòng người ngược xuôi. Tết năm nay, tâm thế đón năm mới của người Việt đã có những chuyển biến sâu sắc. Sau một năm với nhiều thăng trầm khiến con người ta sống chậm lại một nhịp, bớt đi những kỳ vọng về mâm cao cỗ đầy, hay những món quà xa xỉ.

Thay vào đó là sự trân trọng những giá trị thực tế. Thay vì gồng mình để mang về một cái Tết "hoàn hảo", các gia đình quay về với sự kết nối giữa các thành viên và coi đây là món quà "vô giá".

Điều này được tái hiện chân thực thông qua thước phim Tết 2026 của Home Credit Việt Nam. Nếu như năm ngoái, Home Credit truyền tải thông điệp "Tết Nhà Vô Giá", thì năm nay, tinh thần ấy được chuyển hóa thành hành động cụ thể: "Góp nên Tết Nhà Vô Giá".

"Góp nên Tết Nhà Vô Giá" tôn vinh những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình thương. Ảnh: Home Credit

Trong thước phim này, Tết không bắt đầu ở giây phút nâng ly chúc tụng, hay trao nhau bao lì xì đỏ. Mà Tết nằm ngay trong những hành động xắn tay áo cùng làm, cùng lo của tất cả thành viên trong gia đình. Bởi đây mới là khoảnh khắc ý nghĩa nhất, đời thường nhất, thể hiện được sự chung tay, quan tâm, yêu thương lẫn nhau giữa mỗi thành viên.

Đó là hình ảnh người con đội mưa, thậm chí là làm thêm giờ để Tết có thêm món quà cho cha mẹ. Là người cha lấm lem tự tay sơn lại bức tường cũ đã ngả màu. Là người mẹ tự tay chuẩn bị mâm ngũ quả, những món ngon ngày Tết để ngôi nhà thêm ấm áp khi đón xuân sang.

Với thông điệp "Góp nên Tết Nhà Vô Giá", thước phim của Home Credit không lý tưởng hóa ngày Tết, mà tôn vinh những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình thương, đến mức người xem như thấy chính mình trong đó.

Thông điệp từ thước phim chạm đến trái tim người xem bởi sự đồng cảm: "Có những điều dù không dễ dàng, vì gia đình mà trở nên xứng đáng. Nhưng đâu nhất thiết phải một mình nỗ lực. Và Tết Nhà Vô Giá là khi góp cùng nhau".

Khi mỗi thành viên cùng chung vai gánh vác, áp lực sẽ vơi đi, nhường chỗ cho niềm vui sum họp. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của việc "góp Tết".

Cách Home Credit cùng góp Tết

Để những nỗ lực ấy được trọn vẹn, để nồi bánh chưng thêm đầy hay ngôi nhà thêm tươm tất, mỗi gia đình vẫn cần một điểm tựa vững chắc về tài chính.

Hiểu rằng Tết là thời điểm áp lực chi tiêu lớn nhất trong năm, Home Credit không chỉ đóng vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ, mà chọn cách trở thành người đồng hành, cùng "góp" vào cái Tết chung bằng những giải pháp thiết thực.

Home Credit "góp Tết" bằng chương trình trả góp 0% lãi suất tại hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn. Ảnh: Home Credit

Với mong muốn giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn như mua sắm thực phẩm, quà cáp nội ngoại, Home Credit thiết kế các khoản vay tiền mặt trực tuyến linh hoạt từ 20 đến 50 triệu đồng.

Điểm nhấn của giải pháp này là sự chia sẻ gánh nặng ngay từ bước đầu tiên: ưu đãi giảm trực tiếp 800.000 đồng vào kỳ trả góp đầu. Trong bối cảnh dòng tiền cuối năm thường eo hẹp, sự hỗ trợ này giúp người dùng trút bỏ được phần nào nỗi lo "chưa đến Tết đã hết tiền", để tâm trí thảnh thơi hơn cho việc đón Tết.

Ở nhu cầu tân trang tổ ấm, việc sắm sửa những món đồ giá trị lớn như TV, tủ lạnh hay máy giặt thường khiến nhiều người đắn đo. Home Credit đã "góp Tết" bằng cách mở rộng chương trình trả góp 0% lãi suất tại hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop.

Với kỳ hạn linh hoạt từ 4 đến 24 tháng, chi phí mua sắm được chia nhỏ, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những tiện nghi cần thiết mà không làm mất cân đối ngân sách sinh hoạt.

Đặc biệt, với nhu cầu di chuyển và du xuân, Home Credit mang đến giải pháp trả trước 0 đồng cho các dòng xe từ Honda, Yamaha đến xe máy điện VinFast, cùng kỳ hạn lên tới 36 tháng.

Bên cạnh đó, chiếc thẻ tín dụng của Home Credit trong mùa Tết này cũng được "may đo" lại để trở thành trợ thủ đắc lực. Tính năng "Hoàn tiền linh hoạt" cho phép chủ thẻ tùy chọn phương án hoàn tiền theo nhu cầu thực tế, kết hợp cùng các ưu đãi di chuyển từ Traveloka hay Vexere.

Sự tiện lợi, minh bạch và nhanh chóng trong mọi quy trình giúp khách hàng giải phóng bản thân khỏi những tính toán chi li, dành trọn vẹn thời gian cho những khoảnh khắc bên người thân.

"Góp nên Tết Nhà Vô Giá là cách Home Credit khẳng định vai trò người bạn đồng hành, không chỉ về tài chính mà còn trong mọi khía cạnh cuộc sống của khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, Home Credit đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa tỷ lệ và tốc độ phê duyệt, đảm bảo khách hàng có được trải nghiệm mượt mà nhất", ông Pham Ngoc Khang, Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam khẳng định.

Từ hỗ trợ tài chính đến sự thấu hiểu những mong cầu nhỏ bé nhất, Home Credit đang nỗ lực từng chút một để cùng người Việt "góp nên Tết Nhà Vô Giá", một cái Tết không cần quá hào nhoáng, nhưng đủ đầy tình thân và sự sẻ chia.