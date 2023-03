Vedan Việt Nam tiếp tục giữ vững danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" năm 2023

5 giờ trước 548 1k

Ngành F&B tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và dự kiến giá trị thị trường đạt 50 tỉ USD vào năm 2025. Trong đó, phân khúc khách hàng có thu nhập cao nhưng chưa giàu (High Earners Not Rich Yet - HENRYs) chiếm tỉ trọng đáng kể. Đây là những người có xu hướng cập nhật và sẵn sàng đón nhận các trải nghiệm mới, đặc biệt họ rất quan tâm đến sức khoẻ. Do đó, nhu cầu về các sản phẩm F&B chất lượng cao và bền vững được kỳ vọng sẽ là động lực mới của ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam.