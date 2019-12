Tường An đặt kế hoạch sản lượng tăng 15%

Người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mạnh tay cho các sản phẩm cao cấp và có xu hướng mua hàng quy cách lớn trong dịp Tết. Theo đó, Tường An tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, đặt kế hoạch sản lượng tăng từ 12 - 15% so với Tết năm 2019.

"Tết có Tường An – Cát tường An khang" là thông điệp Tết năm nay của Tường An

Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng và cơ hội thị trường cao, đầu tháng 11 đến nay, Tường An đã hoàn tất triển khai công tác chuẩn bị hàng hóa, gia tăng độ phủ, kịp thời cung ứng ra thị trường những nhóm hàng chuyên biệt nhằm khai thác hiệu quả mùa vụ bán hàng Tết và đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.



Với mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu phân khúc cao cấp và trung cấp, Tường An vừa cho ra mắt bộ quà tặng Tết 2020 với thông điệp "Tết có Tường An - Cát tường An khang" được chăm chút kỹ lưỡng từ thiết kế bao bì cho tới chất lượng sản phẩm tự nhiên, an toàn cho sức khỏe bao gồm các dòng sản phẩm: Tường An Cooking Oil, Thượng hạng Tường An Premium.

Các sản phẩm này có nguồn nguyên liệu nhập khẩu được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khép kín, chặt chẽ từ khâu kiểm tra nguyên liệu đầu vào, đến khâu thành phẩm cuối cùng để cho ra những sản phẩm tối ưu nhất theo hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2008) và tiêu chuẩn GMP – HACCP.

Tết cổ truyền là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Việt Nam, là biểu tượng của mùa đoàn viên, gia đình sum họp, đây cũng là dịp để chúng ta gặp gỡ và dành tặng những món quà Tết và gửi gắm bao lời chúc tốt đẹp, chân thành cho bạn bè, người thân.