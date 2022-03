The New City Châu Đốc: Hội tụ đặc quyền sống

Tiêu chí đầu tiên khi đánh giá một dự án bất động sản chính là vị trí. The New City Châu Đốc nổi bật khi tọa lạc tại trung tâm Thành phố Châu Đốc – nơi nổi tiếng được nhiều người biết với Chùa Bà Chúa Xứ, vùng đất được ví như "long mạch" của Thành phố.



The New City Châu Đốc còn là minh chứng cho góc tiếp cận khác biệt của chủ đầu tư Thiên Minh Holdings khi lựa chọn phát triển trên tọa độ "vàng" ở trục đường Tân Lộ Kiều Lương thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Từ đây bốn hướng đều tiếp giáp với những hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ của thành phố.

Với Thiên Minh, mỗi dự án đều là một hướng khai thác khác biệt, mang tới trải nghiệm sống đặc quyền. Thiên Minh phát triển The New City Châu Đốc như một điểm tiếp nối của quá khứ và tương lai, giữa những giá trị truyền thống của vùng đất di sản hòa nhịp với nhịp sống hiện đại năng động đang lên. Cư dân tương lai của The New City Châu Đốc sẽ được trải nghiệm: vừa sống thanh tao, tận hưởng, vừa hòa quyện với nhịp sống phát triển và hội nhập quốc tế.

Trong tương lai, từng nhịp bước chân của cư dân The New City Châu Đốc đều được trải nghiệm chuỗi tiện ích nghệ thuật, các công trình dịch vụ hiện đại, những khuôn viên xanh mát. Đặc biệt, dự án còn phát triển chuỗi tiện ích "nước" như: bể bơi bốn mùa vô cực ngoài trời, thác tràn, bể sục Jacuzzi…

Trên vùng đất di sản tâm linh, The New City Châu Đốc vẫn phát huy thế mạnh của Thiên Minh trong vai trò là nhà kiến tạo phong cách sống. Tại đây, chủ đầu tư áp dụng những tiêu chuẩn sống mới chưa từng có, mang đến trải nghiệm đặc quyền cho giới cư dân thượng lưu. Lần đầu tiên, thị trường bất động sản Châu Đốc được áp dụng tiêu chuẩn "cá nhân hóa" tới từng nhà, từng căn hộ, đáp ứng nhu cầu sống riêng tư khắt khe của cư dân.