The New City Châu Đốc – đô thị thân thiện

Phối cảnh dự án The New City Châu Đốc

Ưu điểm của biệt thự đơn lập và song lập tại The New City Châu Đốc là được xây dựng trên một khoảng đất riêng, hoàn toàn không có nhà liên kế, tạo ra một không gian thoải mái, tự do và đảm bảo thoáng khí tự nhiên cho cả gia đình và cộng đồng cư dân.



Mẫu nhà có 3 mặt sáng và thoáng khí tự nhiên - ảnh phối cảnh dự án

Đặc biệt, không khí trong lành - nơi không gian rộng mở phủ bóng mát bởi hàng ngàn cây xanh, các loại hoa, thảm thực vật còn giúp trẻ con thỏa sức khám phá thiên nhiên và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.



Tọa lạc tại trung tâm Thành phố Châu Đốc, ngay mặt tiền đường Tân Lộ Kiều Lương cách Miếu Bà Chúa Xứ 500m kết nối dễ dàng nhanh chóng, The New City Châu Đốc sẽ trở thành nơi mơ ước của nhiều người, đặc biệt thế hệ khách hàng gen Z - những người có xu thế dịch chuyển đến những vùng có thiên nhiên trong lành và làm việc tự do từ xa.