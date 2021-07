Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi động dự án “Cùng em khôn lớn” năm thứ 2

Với 1,7 triệu/bé/năm học, 360 bữa ăn bán trú sẽ được cung cấp miễn phí cho mỗi bé trong thời gian ở trường. Chỉ với một khoản tiền bất kỳ, các nhà hảo tâm có thể góp những bữa ăn bán trú hoặc nhận bảo trợ cho một hay nhiều bé trong suốt 1 năm học.

Động lực để những bước chân nhỏ bé băng rừng, vượt suối đến trường hàng ngày

Trường mầm non xã Thái Sơn và xã Thạch Lâm, thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng nằm trên địa bàn thuộc chương trình 30A và 135 của Chính phủ với 100% học sinh là người dân tộc thiểu số (H’Mông và Dao). Vì nhà xa điểm trường, có những em phải đi bộ đến 5 cây số để đi học, và phải tự mang cơm trắng hoặc mèn mén (bột ngô hấp) để ăn trưa tại điểm trường. Mặc dù vậy, năm học 2019-2020 và những năm học trước đó, nhiều trẻ vẫn phải về nhà ăn trưa và 80% số đó thường sẽ bỏ học buổi chiều vì việc đi lại từ nhà đến trường khá vất vả.

Theo cô Nguyễn Thị Liêm – Hiệu trưởng trường mầm non Thạch Lâm, tỉnh Cao Bằng: "Trong báo cáo đầu năm học 2019-2020, toàn bộ học sinh từ 3-5 tuổi đang theo học tại điểm trường xóm Khau Noong và Nà Ó - Trường mầm non xã Thạch Lâm đều suy dinh dưỡng. Chỉ số chiều cao, cân nặng của các con đều dưới mức chuẩn so với tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng theo lứa tuổi của Viện dinh dưỡng Quốc Gia".

Những bữa ăn bán trú của dự án "Cùng em khôn lớn" góp phần cải thiện tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cho trẻ

Năm 2020, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của hàng trăm nhà hảo tâm cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước, dự án "Cùng em khôn lớn" đã mang đến 57.000 bữa ăn bán trú giàu dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập cho 206 học sinh mầm non tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.



Từ những em bé suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi, hàng ngày mang theo chút cơm trắng, mèn mén đạm bạc, không ngại băng rừng vượt suối để đi tìm con chữ; nay những cô, cậu bé ấy đã có được những bữa trưa bán trú ấm nóng, đủ chất, và còn được ăn bữa phụ buổi chiều. Nhờ được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, các bé yêu đến trường, ham học hơn, và không còn những ngày nghỉ học buổi chiều vì thiếu cơm trưa!

"Cùng em khôn lớn" – góp những bữa ăn bán trú nâng bước trẻ vùng cao đến trường

"Cùng em khôn lớn" là một dự án lớn và dài hạn của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt nhằm bảo trợ bữa ăn bán trú và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mầm non tại nhiều địa bàn khó khăn trên cả nước. Dự án cũng tăng cường nhận thức về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ đối với giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ.

Năm học 2020-2021, VSF đã kêu gọi được 159 nhà tài trợ cá nhân và đơn vị, gây quỹ tổng 340.200.000 triệu đồng cho dự án "Cùng em khôn lớn". Những bữa ăn bán trú giàu dinh dưỡng đã giúp giảm hẳn tỷ lệ bỏ học buổi chiều, trẻ đi học đều và được ăn uống đủ chất trong thời gian ở trường.

Dự án "Cùng em khôn lớn" gây quỹ đến hết ngày 23-8-2021

Tiếp nối hành trình ý nghĩa ấy, dự án "Cùng em khôn lớn" năm thứ 2 chính thực được khởi động cho năm học mới để bảo trợ bữa ăn bán trú cho 210 học sinh mầm non tại 5 điểm trường trên. Tính đến tháng 7-2021, VSF đã gây quỹ thành công 195 triệu đồng cho dự án "Cùng em khôn lớn" từ BAC A BANK, Trái Tim Momo (Ví điện tử Momo) và các nhà tài trợ quốc tế thông qua Global Giving. Vì vậy, từ nay đến 23-8-2021, mục tiêu gây quỹ chỉ còn 162 triệu đồng.



Bên cạnh đó, VSF đã đối ứng chi phí hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất tại các điểm trường, cũng như chi phí nhân sự, quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

Thông tin chi tiết của dự án xem tại http://vitamvocviet.vn/du-an-cung-em-khon-lon

Không chỉ được cập nhật tình hình các bé hàng quý theo báo cáo của dự án, các nhà tài trợ còn có cơ hội gặp gỡ, tham gia các chương trình giao lưu với các bé được bảo trợ trong chương trình "Đông ấm yêu thương" tổ chức thường niên.



Là một đơn vị với bề dày hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng, góp phần phát triển thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thể hiện thế mạnh trong việc huy động đa dạng các nguồn lực xã hội trong các dự án, chương trình thực hiện. Dự án "Cùng em khôn lớn" thuộc chương trình "Dinh dưỡng học đường" – một trong 5 chương trình mục tiêu của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Cùng với 4 chương trình mục tiêu khác, Quỹ nỗ lực đóng góp cho Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là các mục tiêu về giáo dục, sức khỏe, công bằng và phát triển bền vững.