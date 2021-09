Khu đô thị The New City Châu Đốc góp phần phác họa bức tranh đô thị vùng biên

Châu Đốc là đô thị gần biên giới có thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, du lịch vùng sông nước và kinh tế cửa khẩu. Thành phố có tốc độ phát triển ổn định, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 50%; kinh tế địa phương liên tục tăng tưởng mạnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp; cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và kiến trúc cảnh quan ở địa phương được đầu tư phát triển cơ bản đổng bộ; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố ngày càng tăng cao. Trong đó, kết quả nổi bật nhất là cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và kiến trúc cảnh quan ở địa phương có bước phát triển vượt bậc.

Với sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, hạ tầng đô thị ngày càng được hoàn thiện, hệ thống giao thông được mở rộng, khang trang cùng với kết cấu hạ tầng đồng bộ như: đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống thoát nước làm thay đổi sâu sắc bộ mặt đô thị. Các tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng được quan tâm đầu tư với mục tiêu tất cả các tuyến đường, phố chính trên địa bàn thị xã đều được thắp sáng; nhiều tuyến đường được thay mới hệ thống đèn chiếu sáng công cộng bằng đèn Led tiết kiệm điện; lắp đặt đèn hoa trang trí trên các trục đường nội thị; bố trí đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ chính. Về vỉa hè, cây xanh đã tập trung cải tạo, chỉnh trang lát gạch vỉa hè toàn bộ các tuyến phố, tạo được vẽ mỹ quan đường thông, hè thoáng... ngoài ra còn phải kể đến dự án The New City Châu Đốc không chỉ góp phần tạo vẻ mỹ quan mới cho đô thị mà còn tạo ra không gian sống mới cho người dân trong khu vực.

Ảnh: Phối cảnh The New City 1/500

The New City Châu Đốc tọa lạc tại vị trí đắc địa trên các tuyến đường tỉnh 995A, Hoàng Đạo Cật, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Tân Lộ Kiều Lương. Dự án có quy mô với tổng diện tích 106,7 ha với Các tiện ích đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu cuộc sống như: trường học, bệnh viện, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, khu vui chơi giải trí, công viên trung tâm quanh hồ, quy mô lớn, tuyến phố thương mại,phục vụ nhu cầu mua sắm, cổng an ninh ra vào được giám sát chặt chẽ...



Dự án được kiến tạo với mục tiêu đem đến cho cư dân những trải nghiệm an cư chất lượng cao, đồng thời tận hưởng nhịp sống thương mại, giải trí sôi động và hiện đại. Dự án đang ngày càng hoàn thiện và góp phần nâng tầm cuộc sống cho cư dân vùng biên.