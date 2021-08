Hướng đi nào để bất động sản phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm?

Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng

Các tỉnh Tây Nam Bộ điển hình như An Giang vẫn là khu vực kết nối đầy tiềm năng nhờ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng cùng chính sách kêu gọi đầu tư từ chính quyền địa phương. Nổi bật trên thị trường hiện nay là dự án The New City Châu Đốc do Tập đoàn Thiên Minh làm chủ đầu tư với mục tiêu phát triển thành khu dân cư mới gắn liền với các dịch vụ Du lịch – Nghỉ dưỡng và Dịch vụ tâm linh.