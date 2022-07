Học sinh Trường Liên cấp Nguyễn Siêu giành Quán quân cuộc thi hát Tiếng Anh

Sau hơn hai tháng diễn ra, Sing Out Loud - đã đi đến hồi kết với sự tranh tài của 9 thí sinh xuất sắc nhất. Vòng chung kết xếp hạng đã diễn ra vào ngày 17 tháng 7 vừa qua tại Nhà hát Star Galaxy (Hà Nội).



Sing Out Loud là cuộc thi hát Tiếng Anh có quy mô lớn nhất dành cho học sinh THPT

9 thí sinh là 9 màu sắc cá tính âm nhạc khác nhau, từ các thể loại mang hơi hướng cổ điển như Soul, Nhạc kịch, Jazz cho đến các bài hát mang hơi thở hiện đại của R&B và Rock. Sự đa dạng trong thể loại và phong cách trình diễn cho thấy tài năng và sự phong phú trong cá tính âm nhạc của các thí sinh.



Để đến với đêm chung kết, trước đó Top 9 đã phải vượt qua hàng trăm thí sinh khác. Sau đó tham gia đào tạo, tập huấn cùng các nghệ sĩ chuyên môn và giảng viên thanh nhạc. Tuần huấn luyện giúp các thí sinh chưa có nhiều kinh nghiệm được trau dồi thêm một số kỹ năng thanh nhạc và phong cách trình diễn trước công chúng.

Các thí sinh đã trải qua Tuần huấn luyện cùng các giảng viên thanh nhạc và nghệ sĩ cố vấn

Các ca khúc được lựa chọn để dự thi chung kết là những bài hát có độ khó cao như: Rise up, Heart Attack, I'll be there, Alarm, Radioactive, A Miliion Dream, Almost There, Never Enough, Speechless giúp 9 thí sinh khoe trọn giọng hát nội lực. Mỗi tiết mục dự thi là một sự kết hợp ấn tượng giữa concept đồ họa mãn nhãn, hiệu ứng sân khấu huyền ảo và âm thanh bùng nổ tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đậm chất nghệ thuật.

Trọng Hiếu – Quán quân Vietnam Idol 2015 là khách mời đặc biệt và là một trong bốn giám khảo "quyền lực" của đêm chung kết. Bằng trải nghiệm của người "đi trước", Trọng Hiếu đã có những góp ý, chia sẻ kinh nghiệm giúp các thí sinh tự tin hơn trong hành trình chinh phục giấc mơ âm nhạc.

Sân khấu của Sing Out Loud càng trở nên bùng nổ hơn với tiết mục "Thú vị hơn vậy" đến từ nam ca sĩ. Được biết ca khúc này chưa từng được công bố trên bất kỳ sân khấu nào trước đó và dự kiến sẽ phát hành vào cuối tháng 7 năm nay. Màn ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, kết hợp biểu diễn cùng 9 thí sinh ngay tại đêm chung kết Sing Out Loud khiến những người yêu mến nam ca sĩ không khỏi bất ngờ và thích thú.

Trong vai trò giám khảo, Trọng Hiếu bày tỏ ấn tượng với tài năng và sự máu lửa của các thí sinh. Nam ca sĩ không quên nhắn nhủ: "Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng khoảnh khắc sống cùng đam mê này là của các bạn".

Trọng Hiếu ra mắt ca khúc mới tại qua phần kết hợp cùng Top 9 thí sinh Sing Out Loud

Qua phần trình diễn của các thí sinh, giám khảo kiêm nhà báo Ngô Bá Lục cho biết cả 9 thí sinh đều mang trong mình tố chất ngôi sao và "ngang tài ngang sức". Giảng viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc đánh giá các tiết mục đều "rất đã" khi có sự đầu tư về phần nghe và phần nhìn. Các bạn khoe được kỹ thuật tốt, thể hiện được cá tính trong style âm nhạc và tự tin thể hiện bản lĩnh trên sân khấu.



Kết quả chung cuộc, với ca khúc "Alarm", Ngô Ánh Dương đến từ Trường Liên cấp Nguyễn Siêu đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để trở thành Quán quân Sing Out Loud mùa đầu tiên.

Trong ca khúc này, Ánh Dương hóa thân thành một trưởng đoàn rạp xiếc với khao khát đem lại những điều tốt đẹp cho mọi người. Ý nghĩa đằng sau ca khúc đã truyền cảm hứng khiến các khán giả bùng nổ theo những cung bậc cảm xúc.

Gây ấn tượng ngay từ Vòng Sơ loại bởi giọng hát nội lực cùng phong cách trình diễn lôi cuốn tự nhiên, Ánh Dương đã sớm được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

Ngô Ánh Dương đến từ Trường Liên cấp Nguyễn Siêu trở thành Quán quân Sing Out Loud 2022

Xúc động và bất ngờ khi đăng quang, Ánh Dương chia sẻ chiến thắng này là một món quà dành tặng những người đã đồng hành và ủng hộ cô nàng trong hành trình chinh phục giấc mơ âm nhạc. Với danh hiệu Quán quân Sing Out Loud, Ánh Dương sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt và học bổng với tổng giá trị lên tới hơn 200 triệu đồng.



Lần đầu tiên được tổ chức bởi Swinburne Việt Nam - ngôi trường của các Quán quân cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", Sing Out Loud là hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trong lĩnh vực hát Tiếng Anh. Cuộc thi là cơ hội để người trẻ bứt phá, vượt qua giới hạn của bản thân và từng bước biến giấc mơ âm nhạc thành hiện thực.