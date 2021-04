Hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và lối sống năng động cho trẻ nhỏ

Hiểu được tầm quan trọng ấy, Herbalife Nutrition đã tổ chức chương trình Ngôi sao nhỏ NFZH (Nutrition For Zero Hunger) Star Program cho các Trung tâm Casa Herbalife Nutrition bao gồm 7 mái ấm thuộc Hội Phụ nữ Từ thiện TP HCM (WOCA), Nhà nuôi trẻ Hướng Dương (Hậu Giang), Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm (Bình Định) và Trường THCS Xã Đàn (Hà Nội) để khuyến khích trẻ em ăn uống lành mạnh và chăm vận động ngay từ nhỏ.



Herbalife cung cấp bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho các em nhỏ tại Nhà nuôi trẻ Hướng Dương

Chương trình NFZH đảm bảo sự theo dõi nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể của trẻ, tạo chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng bằng cách cung cấp các bữa ăn đầy đủ năng lượng, đủ chất đạm, chất béo, chất khoáng, vitamin và đủ nước cho cơ thể; đồng thời khuyến khích trẻ nhỏ siêng năng hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, phòng trách các tác nhân gây bệnh và tăng cường hệ miễn dịch. Để giúp các em nhỏ tại các Trung tâm Casa Herbalife Nutrition hiểu được cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, các giáo viên và cô cấp dưỡng đã cung cấp cho mỗi em một cuốn nhật ký để ghi chú các bữa ăn và hoạt động thể chất mỗi ngày. Sau ba tháng, 100% các em đều tích cực ăn rau củ và uống đủ nước mỗi ngày so với tỷ lệ trước đây chỉ có 80%. Ngoài ra, 90% các em đã bắt đầu tập luyện thể thao hàng tuần so với 70% trước khi tham gia chương trình.



Theo cô Đoàn Lê Phong, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP Hồ Chí Minh, chương trình phát động thói quen ăn uống lành mạnh và siêng năng vận động được các bé thiếu nhi ở 7 Mái Ấm trực thuộc Hội Phụ nữ Từ thiện TP HCM hưởng ứng vô cùng tích cực. Các bé chăm dậy sớm để cùng nhau tập thể dục mỗi buổi sáng. Trước đây một số bé không thích ăn rau nhưng từ khi có Chương trình các bé đã tích cực ăn rau để hưởng ứng cùng các bạn và dần hình thành được thói quen ăn rau xanh mỗi ngày. Nhờ dinh dưỡng lành mạnh và lối sống vận động mà các bé đều phát triển tốt trong suốt 3 tháng triển khai Chương trình, đồng thời kết quả học tập của các bé cũng đạt kết quả tốt hơn. Từ các kết quả trên, các trung tâm vẫn sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động này sau khi chương trình kết thúc.

Bữa ăn của các em nhỏ tại Trường THCS Xã Đàn

Chia sẻ thêm về chương trình, ông Huỳnh Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm bày tỏ: "Chương trình Ngôi sao nhỏ khuyến khích các cháu hình thành thói quen ăn uống lành mạnh kết hợp giữa các nhóm thực phẩm là nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm bột đường, nhóm vitamin, khoáng chất và các chất xơ, kết hợp với vận động cá nhân, vận động nhóm phù hợp từng lứa tuổi. Chỉ sau 3 tháng tích cực thực hiện chương trình Ngôi sao nhỏ NFZH, sức khỏe và năng lực học tập của các cháu đã dần thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực hơn. Thay mặt Trung tâm, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty Herbalife Việt Nam vì những hỗ trợ quý báu dành cho các cháu thiếu nhi trong thời gian qua và mong muốn được hợp tác lâu dài với công ty trong những năm sắp tới."



Nâng cao sức khỏe cùng các em nhỏ tại Hội Phụ nữ từ thiện TP HCM (WOCA)

Thông qua chương trình Nutrition for Zero Hunger (Dinh dưỡng để không còn đói), Herbalife Nutrition góp phần giải quyết tình trạng đói, mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Là công ty đi đầu trong ngành dinh dưỡng, Herbalife Nutrition cam kết giải quyết các vấn đề này thông qua nhiều nỗ lực thúc đẩy dinh dưỡng lành mạnh và huấn luyện dinh dưỡng.



Chương trình NFZH (Nutrition for Zero Hunger) phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững số 2 của Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi hành động quyết liệt để chấm dứt tình trạng suy dinh dưỡng dưới mọi hình thức vào năm 2030, cũng như đưa ra các giải pháp chấm dứt nạn đói và cải thiện dinh dưỡng trên toàn thế giới.