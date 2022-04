Đô thị mới giữa miền sông nước

The New City Châu Đốc là một sản phẩm của Tập đoàn Thiên Minh Group. Đây là một trong những công ty bất động sản có tiếng ở Việt Nam. Với mong muốn mang tới cho người dân miền Tây một không gian sống xanh; hiện đại bên cạnh núi Sam, Tập đoàn Thiên Minh Group đã lên kế hoạch xây dựng khu đô thị The New City Châu Đốc.

Khu đô thị sở hữu vị trí đắt giá, ngay trên mặt tiền của đường Tân Lộ Kiều Lương. Nó tiếp giáp với đường Nguyễn Thị Minh Khai và tỉnh lộ 995A. Đây là hai tuyến đường huyết mạch nối liền với các địa điểm quan trọng của thành phố Châu Đốc.

Vị trí vàng, địa hình đẹp chính là nét nổi bật của khu đô thị này. Với tiềm năng phát triển vượt trội trong tương lai; đây chắc chắn là nơi lưu trú tuyệt vời và là địa điểm đầu tư có lợi cho tất cả mọi người. Một điều không thể phủ nhận được; là giá của dự án này sẽ còn tăng cao trong thời gian sắp tới.