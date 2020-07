Cuộc đua của các “đại gia” bất động sản

Chỗ ở là "chính", tiện ích phải… mười!!!

Nếu như trước đây, vị trí đắc địa luôn được xem là yếu tố then chốt giúp các dự án BĐS gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, thì hiện tại, hệ thống tiện ích đã dần "soán ngôi vương". Không chỉ khẳng định giá trị bất động sản, đẳng cấp dự án, dấu ấn riêng của chủ đầu tư, yếu tố này còn là cách đáp ứng trọn vẹn nhu cầu, khát khao "sống tiện nghi" từ những cư dân thế hệ mới. Đây chính là lý do thị trường ngày càng chứng kiến sự ra đời của nhiều dự án với mức đầu tư cho khối tiện ích ghi nhận đến hàng ngàn tỉ đồng.

Một số tiện ích cảnh quan còn thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh và trở thành lợi thế riêng biệt của dự án. Điển hình có thể kể đến công viên Central Park (dự án Vinhomes Central Park) với diện tích 14 ha trải dài hơn 1 km dọc bờ sông Sài Gòn - điểm "check-in" và vui chơi giải trí được yêu thích của cư dân thành phố, có vốn đầu tư lên đến 500 tỉ đồng.

Phân khu thấp tầng The Manhattan và tiểu khu mở rộng The Manhattan Glory với điểm nhấn là công viên Grand Park 36 ha bao gồm 15 công viên chủ đề độc đáo

Nối tiếp thành công của Vinhomes Central Park, mới đây Vinhomes đã tiếp tục trình làng "bom tấn" phân khu thấp tầng The Manhattan và tiểu khu mở rộng The Manhattan Glory (thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park) với điểm nhấn đại công viên Grand Park 36 ha bao gồm 15 công viên chủ đề độc đáo. Với mức đầu tư "cực khủng" cho hệ thống đại tiện ích của dự án, Vinhomes Grand Park là khu đô thị đáng sống bậc nhất tại trung tâm của thành phố khu Đông.



Hệ sinh thái tiện ích hoàn hảo - sức hút của The Manhattan và The Manhattan Glory

Nằm giữa trái tim của Vinhomes Grand Park, The Manhattan và The Manhattan Glory sở hữu chuỗi boutique villa, shophouse và biệt thự ven sông linh hoạt mục đích: kinh doanh sinh lời, đầu tư cho thuê, mua ở với lợi thế ôm trọn đại công viên. Đặc biệt, nằm trong quần thể thấp tầng duy nhất giữa đại đô thị, The Manhattan và The Manhattan Glory kết nối thuận tiện nhất với hệ sinh thái Vingroup bao gồm: Vincom, Vinmec, Vinschool, đáp ứng mọi nhu cầu của các thế hệ cư dân.

"Gia đình mình gồm 3 thế hệ nên tiện ích trường học và bệnh viện ngay trong nội khu với không gian sống ưu tiên mảng xanh chính là yếu tố hàng đầu vợ chồng mình lựa chọn chốn an cư. Ở đây có đủ mọi thứ, có không gian cho con cái chơi đùa và khoảng xanh cho cha mẹ nghỉ ngơi thư giãn.", chị Ngọc Minh (quận 2, TP HCM) chia sẻ.

Trường phổ thông liên cấp Vinschool nằm ngay trong phân khu The Manhattan và tiểu khu mở rộng The Manhattan Glory

Cho đến nay đã có 2 bệnh viện Vinmec (Times City và Central Park) được công nhận là 2 trong 5 bệnh viện đạt chứng chỉ an toàn JCI với hơn 1.200 tiêu chuẩn đo lường khắt khe nhất thế giới. Đồng thời, 3/6 trường Vinschool trở thành thành viên của Hội đồng các trường quốc tế CIS - một tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới. Đây là dấu mốc quan trọng của Vinschool nhằm hướng tới mục tiêu trở thành Hệ thống Giáo dục Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall với quy mô 5 tầng nổi, hội tụ các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước, được kỳ vọng trở thành điểm đến sầm uất của khu Đông thành phố và các tỉnh lân cận.



Nối tiếp thành công của Vinmec Central Park, Vinmec Grand Park tiếp tục mang tới tiêu chuẩn khám chữa bệnh cao cấp cho cư dân khu đô thị và toàn khu Đông

Không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu bằng tiện ích "tất cả trong một", Vinhomes Grand Park còn được vận hành theo mô hình đô thị thông minh đầu tiên của TP HCM, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành quản lý đô thị, mang lại cuộc sống thời thượng, tiện nghi chưa từng có, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn 24/7 cho cư dân.