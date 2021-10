Chuyện bây giờ mới kể của shipper mùa dịch

4 giờ trước 548 1k

Dự án The New City tọa lạc tại vị trí đắc địa trên các tuyến đường tỉnh 995A, Hoàng Đạo Cật, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Tân Lộ Kiều Lương tại trung tâm TP Châu Đốc. Dự án có quy mô với tổng diện tích 106,7 ha. Các tiện ích đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu cuộc sống như: trường học, bệnh viện, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, khu vui chơi giải trí, công viên trung tâm quanh hồ, quy mô lớn, tuyến phố thương mại, phục vụ nhu cầu mua sắm, cổng an ninh ra vào được giám sát chặt chẽ...