Bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng cao

Bộ Y tế vừa bàn giao thêm 25 bác sĩ (BS) trẻ về công tác tại vùng khó khăn. Đặc biệt, trong khóa này có tới 15 BS là người dân tộc Mông, Thái, Tày, Mường và Nùng.

Hàng trăm bác sĩ trẻ xung phong về vùng khó

25 BS vừa tốt nghiệp khóa đào tạo BS chuyên khoa cấp I khóa 5 trong tổng số hơn 350 BS đang được đào tạo tại Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược Huế và Trường ĐH Y Dược Hải Phòng. Các BS thuộc 8 chuyên ngành gồm: chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu, ngoại, nhi, nội, phụ sản và y học cổ truyền. Những BS này sẽ được cấp bằng chuyên khoa I sau khóa học và chứng chỉ hành nghề; sau đó được phân bổ về công tác tại 16 huyện miền núi khó khăn như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Đồng Văn, Xín Mần, Tương Dương, Sốp Cộp... thuộc 10 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Lai Châu, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La và Nghệ An.

Trước đó, hàng chục BS sau khi đào tạo đã về công tác tại các vùng khó khăn. Trong số này có BS Nguyễn Thị Thu, chuyên ngành nội khoa nhận công tác tại Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. BS Thu đã cùng với các BS của BV thực hiện và chuyển giao các kỹ thuật như khám, chẩn đoán và điều trị hen phế quản, bệnh phù phổi cấp, bệnh suy tim, tăng huyết áp, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, đái tháo đường, bướu cổ, cường giáp, thalasemia… BS Dương Mạnh Huy nhận nhiệm vụ tại BV Đa khoa huyện Bảo Lạc, Cao Bằng vào tháng 1-2018. Cùng với việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, BS Huy cũng chuyển giao nhiều kỹ thuật cho BV như hút buồng tử cung dưới siêu âm; nạo, hút sót nhau dưới siêu âm; đẻ chỉ huy bằng truyền xoytocin, đặt bóng cầm máu trong chửa vết mổ...

Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết là một trong 7 bác sĩ đầu tiên của dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa

Trong quá trình công tác, BS Huy chia sẻ có bệnh nhân 19 tuổi khi viện siêu âm do đau bụng hạ vị lệch phải thì phát hiện song thai 8 tuần. BS Huy chẩn đoán bệnh nhân bị xoắn phần phụ phải. Tuy nhiên, hướng xử trí lúc đó rất khó khăn, kíp phẫu thuật do BS Sơn phụ trách đã quyết định mổ nội soi, phát hiện bệnh nhân bị u buồng trứng phải, xoắn 3 vòng. Rất may là tháo xoắn đợi 10 phút thì buồng trứng và vòi trứng hồng trở lại, bệnh nhân cũng đã giữ được song thai.

Vùng khó khăn vẫn "khát" bác sĩ

Đại diện Bộ Y tế cho biết đến nay, sau 5 khóa đào tạo, Dự án 585 đã bàn giao gần 80 BS cho 37 huyện nghèo thuộc 13 tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, đáp ứng một phần nhu cầu BS chuyên khoa tại các huyện miền núi khó khăn. GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức (Hà Nội), đánh giá cao nỗ lực học hỏi của các BS trẻ. Sự cố gắng của các BS trẻ đã giúp bà con hưởng được các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại các vùng khó khăn và nhiều người còn được cứu chữa kịp thời.

Theo ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, hiện BS ở tuyến huyện các tỉnh miền núi còn rất thiếu, cả về số lượng và chất lượng. Các chuyên khoa thiếu nhiều nhất là sản, nội, ngoại, hồi sức cấp cứu, nhi… Vì thế, dự án này nhằm tăng cường BS có chuyên môn cao để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các vùng đặc biệt khó khăn. Nhu cầu của các huyện nghèo hiện cần khoảng 600 BS các chuyên khoa.

Ông Tác cho biết chương trình đào tạo dành riêng cho các BS trẻ được Bộ Y tế xây dựng và thẩm định, trong đó, phần thực hành tay nghề chiếm 70% để các BS trẻ có thể chủ động làm tốt các kỹ thuật khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến huyện sau khi tốt nghiệp. Theo mục tiêu của Dự án 585, tới năm 2020 sẽ đưa khoảng 300 BS trẻ về công tác tại các vùng khó khăn trên cả nước. Sau khi tốt nghiệp, các BS này sẽ công tác 3 năm (đối với nam) và 2 năm (đối với nữ) tại các huyện nghèo như đã đăng ký. Hết thời gian này, họ sẽ trở về làm việc tại các BV nơi họ đã được tuyển dụng trước khi đi công tác. Đối với các BS được các huyện nghèo cử đi đào tạo sẽ phải cam kết công tác lâu dài tại BV hoặc trung tâm y tế huyện.