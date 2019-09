ACV là doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành hạ tầng

Theo đó, tại chương trình "Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp - Vietnam the Best Company" do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển doanh nghiệp, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam phối hợp thực hiện, đã tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận cho các doanh nghiệp.



Trong đó, ACV đã đạt danh hiệu "Top 10 Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành hạ tầng trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018".

Đây là chương trình được triển khai thường niên trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của 1.566 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thuộc 32 lĩnh vực kinh tế.