Bất động sản
22/08/2025 15:52

“Nhà chỉ là khởi đầu, chuẩn sống mới là giá trị Regal Homes theo đuổi”

(NLĐO)- Đó là triết lý của Phó Tổng Giám đốc Regal Group Trần Ngọc Thái về chiến lược kinh doanh mà Regal Homes theo đuổi

Với Regal Homes, nhà ở không chỉ là những khối bê tông hay đường nét kiến trúc, mà là hành trình kiến tạo chuẩn sống hạng sang, nơi giá trị bền vững được đo bằng trải nghiệm và phong cách sống của cư dân. Giữa thị trường bất động sản đầy cạnh tranh, Regal Homes vẫn nổi bật như một thương hiệu nhà ở hạng sang, được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng.

Phó Tổng Giám đốc Regal Group, ông Trần Ngọc Thái, đã chia sẻ với chúng tôi về triết lý và chiến lược giúp Regal Homes khẳng định vị thế độc đáo trên thị trường.

Triết lý kinh doanh: Ít nhưng tinh

PV: Nhìn vào các dự án của Regal Homes, có thể thấy mỗi công trình đều mang dấu ấn riêng. Ông có thể chia sẻ triết lý kinh doanh nào giúp Regal Homes kiến tạo những không gian sống ấn tượng như vậy?

Ông Trần Ngọc Thái: Triết lý kinh doanh của chúng tôi là là “ít nhưng tinh”, không chạy theo số lượng hay sản xuất đại trà, mà tập trung vào chất lượng, trải nghiệm và sự tinh tế trong từng chi tiết. Mỗi dự án được “chế tác” để kể một câu chuyện riêng, phản ánh cá tính và phong cách sống độc bản của cư dân.

Vì vậy, từ việc lựa chọn vị trí đắc địa, thiết kế kiến trúc, chọn vật liệu cao cấp, đến xây dựng hệ sinh thái tiện ích… tất cả đều được đầu tư tỉ mỉ, nhằm tạo nên không gian sống mới mẻ và có dấu ấn riêng biệt.

“Nhà chỉ là khởi đầu, chuẩn sống mới là giá trị Regal Homes theo đuổi”- Ảnh 1.

Ông Trần Ngọc Thái - Phó Tổng Giám đốc Regal Group


PV: Ông có thể chia sẻ thêm điểm khác biệt nổi bật của Regal Homes so với các thương hiệu bất động sản cao cấp khác?

Ông Trần Ngọc Thái: Trên thị trường hiện nay, nhiều dự án chạy theo mục tiêu ngắn hạn, ưu tiên số lượng, tối ưu chi phí và tốc độ ra hàng, dẫn tới công trình thiếu dấu ấn và trải nghiệm khác biệt. Ở phân khúc hạng sang, đó là điều không thể, vì “sản xuất đại trà” đồng nghĩa với đánh mất giá trị cốt lõi.

Regal Homes đi theo hướng “thâm canh”, đầu tư sâu vào từng dự án, chăm chút từng chi tiết từ kiến trúc, vật liệu, cảnh quan, dịch vụ đến chuẩn mực sống cho cư dân. Chúng tôi quan niệm rằng nhà ở không chỉ để sở hữu, mà còn là nơi cư dân được thăng hoa cảm xúc, hòa mình cùng thiên nhiên và cộng đồng tinh hoa. Tư duy này giúp Regal Homes nhất quán định vị ở phân khúc nhà ở hạng sang và tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với số đông.

“Nhà chỉ là khởi đầu, chuẩn sống mới là giá trị Regal Homes theo đuổi”- Ảnh 2.

Khu biệt thự Regal Victoria được kiến tạo dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa, nơi phong cách sống độc bản và gu thẩm mỹ tinh tế được tôn vinh trọn vẹn.

PV: Giữa một thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt, liệu chiến lược “thâm canh” này có phải là một con đường khá thách thức?

Ông Trần Ngọc Thái: Với Regal Homes, đây không phải là rủi ro mà là lợi thế cạnh tranh lâu dài. Khi thị trường bão hòa với các dự án chạy theo số lượng, những giá trị bền vững, trải nghiệm sống thực sự mới là yếu tố quyết định để khách hàng chọn lựa và gắn bó lâu dài.

Minh chứng như chúng tôi có chuỗi biệt thự mặt sông Regal One River và Regal Victoria tại Đà Nẵng, được đánh giá là “đáng sống nhất Việt Nam”, với tỷ lệ lấp đầy trên 80% và lượng khách thuê nước ngoài quay lại nhiều lần. Thêm đó, các khách sạn, biệt thự và căn hộ tại khu đô thị biển Regal Legend Đồng Hới cũng đạt tỷ lệ kín phòng gần 100%, với giá thuê lên tới 90 triệu đồng/tháng, khẳng định sức hút lâu dài và giá trị vượt trội của các dự án thuộc hệ sinh thái Regal Homes.

Tư duy khác biệt: Nhà chỉ là điểm khởi đầu

PV: Có thể thấy vị trí đóng vai trò then chốt trong việc kiến tạo trải nghiệm sống độc bản cho cư dân, ông có thể chia sẻ chi tiết hơn về yếu tố này?

Ông Trần Ngọc Thái: Vị trí không chỉ quyết định giá trị bền vững mà còn định hình chuẩn sống mà chúng tôi hướng tới. Regal Homes chọn lọc kỹ lưỡng những khu đất đắc địa, sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận tiện kết nối, đồng thời hội tụ cảnh quan thiên nhiên hiếm có, đây là những yếu tố giúp mang lại tiện ích tối đa và trải nghiệm sống toàn diện cho cư dân.

“Nhà chỉ là khởi đầu, chuẩn sống mới là giá trị Regal Homes theo đuổi”- Ảnh 3.

Khu đô thị Regal Legend tọa lạc ngay sát bờ biển Bảo Ninh, được kiến tạo để tôn vinh chuẩn sống thượng lưu hiếm có

Điển hình có thể kể đến Khu đô thị Regal Legend ngay sát biển Bảo Ninh; bốn tòa căn hộ cao tầng Regal Residence sở hữu thế đất “tam thủy tụ” hiếm có với ba mặt giáp sông, biển và hồ; chuỗi biệt thự mặt sông Regal OneRiver và Regal Victoria nằm bên dòng Cổ Cò thơ mộng tại Đà Nẵng. Đặc biệt là Khu phức hợp hạng sang Regal Complex với vị trí “điểm vàng tứ cận” - tựa núi, kề sông, hướng biển, ngay trung tâm phố Đà Nẵng.

Chúng tôi tin rằng một dự án không chỉ là nơi để ở mà còn phải tạo ra môi trường sống tiện lợi, trong lành và cân bằng, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn chất lượng cuộc sống.

PV: Việc chọn vị trí như vậy chắc chắn gặp nhiều thử thách. Ông có thể chia sẻ những quyết định khó khăn mà nhiều nhà đầu tư khác có thể không dám thực hiện?

Ông Trần Ngọc Thái: Việc tìm kiếm vị trí cho mỗi dự án Regal Homes luôn đi kèm những quyết định táo bạo. Chúng tôi thường nhắm đến những mảnh đất phong thủy hiếm có, tiềm năng phát triển lâu dài nhưng chưa được khai thác tối đa, hoặc nằm ở các khu vực có giá trị cảnh quan thiên nhiên đặc biệt.

Điều này đồng nghĩa với chi phí đầu tư cao hơn, thời gian phát triển kéo dài hơn. Tuy nhiên, chính nhờ những lựa chọn đầy táo bạo này mà mỗi dự án của Regal Homes đều khẳng định giá trị và sức hút lâu dài trên thị trường.

PV: Ngoài ra còn yếu tố nào giúp Regal Homes tạo niềm tin và thu hút khách hàng trong phân khúc hạng sang, thưa ông?

Ông Trần Ngọc Thái: Với chúng tôi, việc kiến tạo một khu nhà ở hạng sang chỉ mới là bước khởi đầu. Quan trọng hơn cả, chúng tôi tập trung xây dựng các dịch vụ và hệ sinh thái đi kèm nhằm nâng tầm chuẩn sống cho cư dân. Ví dụ, hệ tiện ích đặc quyền của Regal Homes bao gồm hàng trăm hạng mục: từ phòng gym, yoga, bể bơi, khu vui chơi trẻ em đến các dịch vụ cá nhân hóa như quản gia riêng, chăm sóc sức khỏe, an ninh 24/7 đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Nhà chỉ là khởi đầu, chuẩn sống mới là giá trị Regal Homes theo đuổi”- Ảnh 4.

Sở hữu nhà tại Regal Homes, cư dân không chỉ đơn thuần có nơi an cư, mà còn được hòa mình vào một cộng đồng đồng điệu về gu sống và phong cách.

Chúng tôi còn tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái rộng lớn của Regal Group, bao gồm trung tâm thương mại, shophouse, các tuyến phố đêm sầm uất và tổ hợp sự kiện, lễ hội đa dạng… tạo nên một không gian sống năng động, đầy sức sống và gắn kết cho cộng đồng cư dân.

Chính điều này tạo nên sự tin tưởng và gắn bó lâu dài của khách hàng, đồng thời là nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển bền vững của Regal Homes.

PV: Khi hầu hết các dự án hướng tới tiện ích tiêu chuẩn, Regal Homes lại phát triển hệ sinh thái cá nhân hóa. Điều này có tạo ra áp lực vận hành, quản lý và chi phí không?

Ông Trần Ngọc Thái: Đúng là việc phát triển một hệ sinh thái cá nhân hóa, vượt xa các tiện ích tiêu chuẩn, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc về vận hành, quản lý và chi phí. Tuy nhiên, chúng tôi xem đây không phải là gánh nặng mà là chiến lược đầu tư kỹ lưỡng ngay từ đầu để tạo ra những không gian sống thực sự khác biệt, giữ sức hút và giá trị lâu dài cho cư dân.

Chúng tôi hợp tác với các đơn vị vận hành và khai thác tài sản quốc tế uy tín như Accor, CBRE, đảm bảo mọi dịch vụ đạt chuẩn 5 sao và được cá nhân hóa theo nhu cầu riêng của từng gia đình. Nhờ vậy, áp lực vận hành được kiểm soát hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm sống thượng lưu, ổn định và gia tăng giá trị dài hạn cho dự án.

Nói cách khác, chúng tôi coi đây là khoản đầu tư chiến lược giúp mỗi dự án Regal Homes trở thành biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp và khác biệt.

“Nhà chỉ là khởi đầu, chuẩn sống mới là giá trị Regal Homes theo đuổi”- Ảnh 5.

Chiến lược “thâm canh” bền vững giúp Regal Homes kiến tạo được cộng đồng cư dân tinh hoa, gắn kết với thiên nhiên, văn hóa và dịch vụ đẳng cấp quốc tế

PV: Với tất cả những chiến lược và định hướng mà ông vừa chia sẻ, đâu là tầm nhìn dài hạn mà Regal Homes muốn hướng tới trong thời gian tới?

Ông Trần Ngọc Thái: Tầm nhìn dài hạn của Regal Homes là trở thành biểu tượng hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản hạng sang tại Việt Nam và khu vực, nơi mỗi dự án không chỉ là không gian sống cao cấp mà còn là chuẩn mực sống được nâng tầm.

Chúng tôi muốn kiến tạo những cộng đồng cư dân tinh hoa, gắn kết với thiên nhiên, văn hóa và dịch vụ đẳng cấp quốc tế, đồng thời mở rộng hệ sinh thái toàn diện để mỗi sản phẩm Regal Homes duy trì giá trị và sức hút lâu dài.

Chiến lược “thâm canh bền vững” sẽ tiếp tục là kim chỉ nam, giúp chúng tôi đi sâu, làm kỹ và giữ được sự khác biệt trong suốt chặng đường phát triển.

PV: Xin cám ơn ông!

Thu Thảo

