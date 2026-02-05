Nguyễn Viết Hùng - Đam mê Digital Marketing, thích làm thiện nguyện

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thanh Hóa, anh Nguyễn Viết Hùng lớn lên trong một gia đình thuần nông, từ đó, trong suy nghĩ của anh luôn nhen nhóm phải làm sao để nhanh chóng thoát khỏi "lũy tre làng". Bằng sự chăm chỉ và ham học hỏi, Nguyễn Viết Hùng đã dần gặt hái được nhiều thành công khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.

Anh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và Marketing, chuyên hỗ trợ xây dựng, phát triển nội dung cho các kênh YouTube và Facebook.

Để có được vị thế như hiện tại, Nguyễn Viết Hùng đã phải trải qua rất nhiều những khó khăn trong công việc. Thời gian đầu do vốn kiến thức chưa sâu rộng, chàng trai đã nhiều lần thất bại trên chính công việc mình lựa chọn. Không những vậy, khả năng giao tiếp cũng là lý do khiến anh cảm thấy tự ti không được như bạn bè nên đôi khi ảnh hưởng rất lớn đến công việc.

Nhiều năm qua, Nguyễn Viết Hùng thành lập nên công ty riêng chuyên hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số và hỗ trợ truyền thông đa nền tảng, tập trung vào hệ sinh thái YouTube, Facebook và các kênh mạng xã hội.

Công ty luôn đồng hành cùng các nhà sáng tạo nội dung, cá nhân khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ trong việc xây dựng chiến lược nội dung, tối ưu kênh, phát triển thương hiệu cá nhân và gia tăng giá trị bền vững trên môi trường số.

Với định hướng phát triển nội dung lành mạnh, đúng chính sách và phù hợp xu hướng, Nguyễn Viết Hùng hướng tới phát triển công ty của mình trở thành cầu nối hỗ trợ cộng đồng Creator Việt Nam phát triển chuyên nghiệp và lâu dài.

Song song với hoạt động kinh doanh của mình, chàng trai trẻ Nguyễn Viết Hùng bén duyên với các hoạt động thiện nguyện từ rất lâu, anh thường xuyên tham gia các nhóm thiện nguyện giúp đỡ người dân vùng cao, người vô gia cư, người khuyết tật, lao động nghèo, trẻ em lang thang.