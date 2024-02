Ngày vía thần tài: người dân nhộn nhịp “hái lộc” sớm, ưa chuộng “rồng vàng vươn mây”

Năm 2024, nhu cầu mua sắm đã dịch chuyển sang các món quà có giá trị thực nhưng vẫn sang trọng, tinh tế và giàu ý nghĩa. Trong đó, vàng là lựa chọn thông minh để dành tặng cho nhau thể hiện sự trân quý của người tặng và có thể tích lũy tài sản.

Ngày vía Thần Tài (Mùng 10 Âm lịch) năm nay rơi vào ngày thứ hai trong tuần nên theo ghi nhận tại hệ thống bán lẻ của PNJ, khách hàng đã "hái lộc" từ mùng 9.

Khách hàng đã bắt đầu nhộn nhịp mua sắm từ ngày mùng 9 Âm lịch (Ảnh: Việt Hùng)

Năm nay, PNJ mang đến hàng loạt các thiết kế trang sức, vàng tài lộc, quà tặng vàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng nhằm chào đón năm mới đầy khởi sắc. Các sản phẩm được đội ngũ thiết kế PNJ chăm chút, truyền tải nhiều ý nghĩa vẹn tròn, tài lộc, phú quý và sung túc. Nổi bật có BST trang sức Kim Bảo Như Ý được lấy cảm hứng từ những mong cầu nguyện ý đầu năm của mọi người cho một năm ấm no, an lành, cầu được ước thấy. PNJ tạo nên thiết kế Kim Bảo Như ý là hình ảnh cách điệu từ mặt gậy Như Ý thể hiện những điều tốt lành, như ý cát tường kết hợp với hình ảnh cỏ 4 lá – 4 cánh của sự trung thành, hy vọng, tình yêu và may mắn được xoay đều trên mặt kim tiền mang đến sự vẹn tròn, tài lộc, phú quý và sung túc.

PNJ trình làng tượng vàng 24K Kim Long Phi Vân mở bán với số lượng giới hạn chỉ 399 tác phẩm (Ảnh: Việt Hùng)

Bên cạnh đó, PNJ cũng cho ra mắt dòng sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát để cùng bạn gieo tài lộc, gửi gắm ước mong cho một năm khởi sắc. Đây là món quà tặng tinh tế, phù hợp túi tiền cũng như mang đến trải nghiệm tích lũy mới mẻ và hình thành thói quen tiết kiệm.

"Các dòng sản phẩm PNJ luôn đa dạng đổi mới theo từng năm, tôi rất thích phiên bản Vàng mini năm nay vì giá cả hợp lý và cũng là một cách hay để tích tiểu thành đại". Chị Hà Minh - Quận Phú Nhuận cho biết.

BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên là món quà đầu năm đi cùng ước mong tài lộc và giá trị tích trữ bền lâu. Ảnh: Việt Hùng

Anh Thành - Quận 1 cũng cho hay "Với hình tượng rồng vàng vươn mây độc đáo, tượng trưng cho khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của BST Kim Long Phi Vân, tôi nghĩ đây là món quà ý nghĩa, hi vọng một năm mới sẽ thăng hoa hơn".

Ngoài ra, PNJ còn ra mắt BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên lan tỏa lộc vàng năm Giáp Thìn, đi cùng ước mong tài lộc và giá trị tích trữ bền lâu và nguyện ước một năm thêm hưng thịnh. Đặc biệt, miếng vàng với chữ "An" đa số được các khách hàng lựa chọn bởi ý nghĩa mong ước năm mới an lành trong bối kinh tế còn khó khăn.

Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên là món quà đầu năm đi cùng ước mong tài lộc (Ảnh: Việt Hùng)

Trong sáng nay, nhiều khách hàng PNJ đã thay đổi phương thức bằng cách mua sắm online, đặt hàng sẵn tại nhà, sau đó mới ra cửa hàng để nhận sản phẩm. Hơn nữa, hệ thống thanh toán nhanh chóng, tăng cường nhân lực, cách thức tổ chức bán hàng và vận hành chuyên nghiệp,... đã giúp người dân mua sắm thuận lợi và dễ dàng hơn.

Trong dịp này, PNJ còn tập trung vào các hoạt động ấn tượng, nhằm gắn kết khách hàng với "Ghép tài lộc – 100% nhận lộc vàng" diễn ra từ đây đến hết ngày 20-2-2024 với tổng tài lộc lên đến 2024 miếng vàng.

Khách hàng đặc biệt yêu thích sản phẩm thần tài PNJ năm 2024, với hình tượng rồng vàng vươn mây độc đáo, tượng trưng cho khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ. (Ảnh: Việt Hùng)

Hiện tại, PNJ có hệ thống 400 cửa hàng trên 55 tỉnh thành, những thông tin liên lạc như hotline, website luôn có nhân việc trực 24/7 trả lời nhanh chóng, xử lý nhanh các yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ tư vấn viên tại cửa hàng PNJ rất chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn. Các hoạt động vận hành tại cửa hàng được chuẩn hóa để hỗ trợ khách hàng tốt nhất, mang đến những trải nghiệm mua sắm đẳng cấp cùng những sản phẩm sang trọng, tinh tế đến từ PNJ.