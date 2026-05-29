Ngân hàng số Cake được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) được Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) vinh danh với giải pháp "Ngân hàng số AI-First do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển" tại giải thưởng Sao Khuê 2026, và được đưa vào Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam. Giải thưởng phản ánh năng lực toàn diện, mức độ trưởng thành và cấu trúc sản phẩm hoàn thiện của một giải pháp tài chính số Việt Nam.

Với đội ngũ hoàn toàn là người Việt, từ ban lãnh đạo đến các kỹ sư công nghệ và AI, Cake sở hữu sự am hiểu sâu sắc về hành vi, nhu cầu và đặc thù của thị trường trong nước. Điều này cho phép ngân hàng linh hoạt tinh chỉnh sản phẩm, phản ứng nhanh trước những thay đổi của thị trường để đáp ứng nhu cầu của người dùng Việt Nam, đồng thời đưa tài chính công nghệ Việt ngang hàng các quốc gia hàng đầu khu vực.

Đại diện Ngân hàng số Cake nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026

Trong số hơn 300 đề cử tham gia năm nay, Cake được Hội đồng bình chọn ghi nhận không chỉ ở quy mô người dùng hay độ phủ tính năng, mà ở chiều sâu công nghệ: Bao gồm năng lực làm chủ công nghệ - đặc biệt là ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính, khả năng vận hành bền vững ở quy mô lớn cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật và an toàn hệ thống.

Từ triết lý AI-first này, Cake đã phát triển đa dạng dịch vụ tài chính ngân hàng trên nền tảng số - từ mở tài khoản, gửi tiết kiệm, mở thẻ tín dụng, vay tiêu dùng đến thanh toán và nhận tiền quốc tế... Việc ứng dụng AI và dữ liệu trong toàn trình vận hành giúp rút ngắn thời gian giao dịch, như mở tài khoản hay khoản vay chỉ trong khoảng 2 phút; đồng thời nâng cao bảo mật, cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho hàng triệu người dùng trên khắp Việt Nam.

Ngân hàng số AI-First bước vào giai đoạn trưởng thành

Trong bối cảnh AI đang trở thành động lực cốt lõi của ngành tài chính toàn cầu, Cake là ngân hàng thuần số theo đuổi định hướng AI-first ngay từ đầu tại Việt Nam. Khác với mô hình tích hợp thêm AI trên hạ tầng truyền thống, Cake được xây dựng theo mô hình "born-digital", với dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành nền tảng vận hành xuyên suốt toàn bộ hệ thống.

Hiện tại, hơn 100 mô hình AI và GenAI đang được Cake ứng dụng trong toàn trình hoạt động ngân hàng, từ eKYC, chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận đến vận hành và chăm sóc khách hàng. AI Credit Scoring của Cake cho phép đánh giá tín dụng dựa trên dữ liệu giao dịch thực tế, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho nhiều nhóm người dùng trong môi trường số, đặc biệt là nhóm người dùng chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính ngân hàng hay nhóm lao động tự do…

Riêng với trải nghiệm khách hàng, Cake tự xây hệ thống nhận diện giọng nói điều chỉnh theo giọng từng vùng miền, và trợ lý ảo phản hồi bằng tiếng Việt gần với người thật - thay vì áp dụng mô hình AI chung từ thị trường khác. Tỉ lệ giữ chân người dùng giao dịch đạt 80%, người dùng sản phẩm tài chính đạt 95% - phản ánh mức độ tin cậy mà thị trường dành cho mô hình này.

Đặc biệt, toàn bộ hệ thống Core Banking, Core Card, hệ thống phê duyệt tín dụng, cổng thanh toán, các mô hình AI… hiện tại đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam của Cake tự xây dựng và làm chủ; có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày; cho phép mở rộng linh hoạt, tối ưu vận hành và phản ứng nhanh với điều chỉnh của thị trường.

Trên nền tảng đó, Cake hiện phục vụ hơn 7 triệu khách hàng, với khoảng 80% hoạt động vận hành và chăm sóc khách hàng được xử lý tự động bởi AI. Ngân hàng cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong những năm gần đây và đạt EBITDA dương từ quý III-2024 - trở thành một trong số ít ngân hàng số trên thế giới đạt cột mốc này chỉ sau khoảng 3,5 năm hoạt động.

Song song với năng lực công nghệ, Cake xây dựng hệ thống bảo mật được tích hợp ngay từ kiến trúc nền tảng. Ngân hàng số này hiện đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế như PCI DSS 4.0.1 Level 1, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 30107-3 Level 2 và FIDO2. Đặc biệt, tháng 5-2026, Cake trở thành tổ chức tài chính đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ PCI 3DS,

Theo đại diện Cake, việc được vinh danh tại Sao Khuê 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho một sản phẩm tài chính số, mà còn phản ánh năng lực ngày càng trưởng thành của đội ngũ công nghệ Việt Nam trong việc xây dựng và vận hành các nền tảng tài chính số quy mô lớn, an toàn và chuẩn mực quốc tế.