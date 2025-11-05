Ngăn ngừa rủi ro sức khỏe: Người lao động cần lưu ý khám gì mỗi năm?

Mệt mỏi tưởng do làm nhiều, hóa ra bệnh hiểm

Câu chuyện của anh T. (42 tuổi, công nhân cơ khí tại TP Cần Thơ) là một lời cảnh báo. Công việc nặng nhọc, anh T. mặc định việc thường xuyên mệt mỏi là do làm quá sức và chủ quan không đi khám.

Nhiều người lao động chủ quan với các biểu hiện ban đầu, bỏ qua cơ hội phát hiện sớm bệnh ẩn. Ảnh minh họa: Freepik

Khi những cơn choáng váng liên tục xuất hiện và buộc anh phải nhập viện cấp cứu, kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình bất ngờ: anh T. bị cao huyết áp và đái tháo đường type 2. Đây là những bệnh mạn tính có thể phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả nếu anh được tầm soát sức khỏe định kỳ hằng năm. Phát hiện trễ không chỉ làm tăng chi phí điều trị mà còn đẩy người lao động vào nguy cơ biến chứng như suy tim, suy thận, đột quỵ.

Nguy cơ âm thầm từ bệnh nghề nghiệp

Các bệnh nghề nghiệp phổ biến như viêm phổi bụi, thoái hóa cột sống do tư thế làm việc, hay rối loạn thần kinh thực vật do căng thẳng kéo dài thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nguy cơ mất khả năng lao động là rủi ro lớn nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và chất lượng sống.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề tim mạch, bệnh mạn tính ở người lao động. Ảnh: HM

Theo thống kê từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến hết năm 2023, cả nước ghi nhận khoảng 33.000 trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp. Trung bình mỗi năm, ngành y tế chẩn đoán thêm khoảng 7.000 ca mới. Những con số này là lời nhắc về tầm quan trọng của việc tầm soát sức khỏe chủ động.

Tuân thủ lịch khám định kỳ, bảo vệ sức khỏe

Trao đổi về vấn đề này, một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (P. Hưng Phú, TP. Cần Thơ), với nhiều năm kinh nghiệm phụ trách khám sức khỏe định kỳ cho các doanh nghiệp tại khu vực này cho biết, đơn vị từng phát hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm ở người lao động như các rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch và cả dấu hiệu tiền ung thư chỉ qua một lần khám tổng quát. Nếu khám định kỳ đều đặn, người lao động có thể tránh được biến chứng nặng và giảm đáng kể chi phí điều trị về sau.

Các thiết bị chẩn đoán chuyên sâu hỗ trợ phát hiện nhiều bệnh lý liên quan đến nghề nghiệp. Ảnh: HM

Các bác sĩ cũng lưu ý, mỗi đợt khám sức khỏe là cơ hội để người lao động được các bác sĩ đánh giá toàn diện chức năng cơ thể và đưa ra lời khuyên cá nhân hóa, đặc biệt quan trọng với những người làm công việc nặng nhọc, ít vận động, hoặc tiếp xúc thường xuyên với hóa chất.

Nhằm nâng cao chất lượng tầm soát, hiện nhiều cơ sở y tế đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, chuẩn hóa quy trình thăm khám, trong đó có Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Các bác sĩ đang hội chẩn kết quả chẩn đoán hình ảnh của người bệnh. Ảnh: HM

Để phù hợp đặc thù sức khỏe người lao động ĐBSCL, bệnh viện còn thiết kế các gói khám chuyên biệt theo độ tuổi và nhóm nguy cơ. Các gói này thường bao gồm kiểm tra chuyên sâu tim mạch, huyết áp, gan - thận, hệ hô hấp, cột sống, kết hợp xét nghiệm máu và nước tiểu... để đánh giá chức năng chuyển hóa. Quy trình khám được tổ chức nhanh gọn, có thể thực hiện theo nhóm hoặc theo lịch hẹn riêng, giúp tiết kiệm thời gian cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long là địa chỉ khám sức khỏe định kỳ tin cậy cho người dân ĐBSCL. Ảnh: HM

Khám sức khỏe định kỳ là cách giúp người lao động chủ động bảo vệ sức khỏe, năng suất và thu nhập dài lâu, là nền tảng của một lực lượng lao động khỏe mạnh và bền vững.



