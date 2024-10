NAPAS vinh danh các đơn vị trung gian thanh toán

Ngày 18-10-2024, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng 2024 tại Phú Quốc. Sự kiện là dịp để NAPAS tri ân và vinh danh các Tổ chức Thành viên (TCTV) là các đơn vị Trung gian Thanh toán (TGTT) đã có những đóng góp quan trọng đối với NAPAS trong năm qua, góp phần hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, hướng đến mục tiêu chung "Vì một xã hội không tiền mặt".

Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN; Ban lãnh đạo NAPAS cùng hơn 60 khách mời đến từ hơn 40 đơn vị TGTT trong mạng lưới thành viên của NAPAS.

Tại hội nghị, NAPAS đã tổng kết, đánh giá một số kết quả đáng khích lệ của công ty và các đơn vị TGTT đã đạt được trong thời gian qua trước bối cảnh các thách thức ngày càng gia tăng. Theo số liệu thống kê của NHNN, 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 60% về số lượng và 35% về giá trị. Trong xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán điện tử những năm gần đây, hệ sinh thái TGTT được ghi nhận về sự nỗ lực trong triển khai các sản phẩm, dịch vụ với nhiều tính năng thanh toán mới, nâng cao trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng như chuyển tiền, thanh toán trực tuyến, giao dịch tài chính,... Theo đó, một trong những dịch vụ điển hình do NAPAS hợp tác triển khai với TGTT là dịch vụ Thanh toán trực tuyến tiếp tục có sự tăng trưởng nhanh chóng, dự kiến tăng 52% về số lượng giao dịch và 20% về giá trị giao dịch so với năm 2023. Qua đó cũng phản ánh thói quen mua hàng và thanh toán trực tuyến của người dân ngày càng tăng lên.

Trên hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, trong vai trò cầu nối giữa các ngân hàng và các đơn vị TGTT, NAPAS luôn nỗ lực triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến và đảm bảo cung cấp hạ tầng thanh toán ổn định, an toàn cho các Tổ chức thành viên; đồng thời triển khai các tiêu chuẩn thống nhất chung của thị trường về thẻ nội địa, thanh toán bằng mã QR, sẵn sàng hỗ trợ TGTT đáp ứng hành lang pháp lý vừa có hiệu lực. Cụ thể: Mở rộng kết nối dịch vụ chuyển mạch giữa các ví điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ví; Hoàn thiện hệ sinh thái VietQR thống nhất trên toàn quốc với VietQRPay và mở rộng phạm vi kết nối, cung cấp dịch vụ thanh toán bằng mã VietQR xuyên biên giới; Nghiên cứu, xây dựng hệ thống Ngân hàng mở (Open Banking) – hệ thống kết nối tập trung ngân hàng mở với bộ tiêu chuẩn chung, thống nhất cho tất cả các ngân hàng, trung gian thanh toán.



Song song với quá trình chuyển đổi số lĩnh vực tài chính ngân hàng, góp phần hạn chế, ngăn chặn sự gia tăng các chiêu thức của tội phạm công nghệ cao, NAPAS đã phối hợp với các tổ chức thành viên cập nhật các Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng giải pháp công nghệ, đồng thời phối hợp với Bộ Công An, Hiệp Hội Ngân hàng, đề xuất quy trình phối hợp xử lý các Tài khoản/Thẻ liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo. Qua đó góp phần hỗ trợ các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát, vận hành, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tới khách hàng.

Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến (MOMO) nhận giải Trung gian thanh toán Kim cương

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT NAPAS cho biết: "Trong thời gian qua, sự hợp tác bền chặt của các TCTV là yếu tố quan trọng mang lại thành công chung cho sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Trước những cơ hội và thách thức liên quan đến sự thay đổi về cơ sở pháp lý tại Nghị định 52 quy định hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Chính phủ ban hành gần đây, NAPAS luôn sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và phối hợp với các TGTT để tiếp tục triển khai, mở rộng tính năng sản phẩm, dịch vụ. Trên cơ sở đó, các bên sẽ cùng nhau tạo ra các cơ hội mới góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của thị trường thanh toán, hướng tới thực hiện các mục tiêu của chiến lược chuyển đổi số quốc gia".



Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, NAPAS đã tổ chức Lễ vinh danh các hạng mục giải thưởng cho các đơn vị TGTT xuất sắc. Hệ thống giải thưởng được xây dựng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như: sự tăng trưởng, sự năng động trong việc triển khai các dịch vụ cũng như phối hợp với NAPAS; từ đó vinh danh TGTT dẫn đầu về tổng giá trị giao dịch, TGTT dẫn đầu về giá trị giao dịch dịch vụ Thanh toán trực tuyến, TGTT dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số dịch vụ và TGTT năng động. Các giải thưởng góp phần ghi nhận và biểu dương vai trò của các TGTT trên thị trường thanh toán nói chung và hành trình lan tỏa dịch vụ thanh toán số nói riêng.