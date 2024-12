NAPAS tung loạt khuyến mãi hấp dẫn đồng hành cùng sự kiện City Tết Fest

Trong 5 ngày từ 28-12-2024 đến 1-1-2025 tại Công viên bờ sông, TP Thủ Đức (TP HCM), khách hàng là chủ thẻ NAPAS sẽ được hưởng những ưu đãi đặc quyền khi mua sắm tại sự kiện City Tết Fest. Cụ thể, bất cứ gian hàng nào có Payoo POS thuộc Sự kiện City Tết Fest, khách hàng cũng có thể nhận được những khuyến mãi hấp dẫn với mọi giá trị đơn hàng.

Chương trình 1: Giảm ngay 20.000 VNĐ cho hóa đơn từ 40.000 VNĐ.

Chương trình 2: Giảm 20% tối đa 200.000 VNĐ cho hóa đơn từ 100.000 VNĐ trở lên.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, sự kiện City Tết Fest còn thể hiện đúng tinh thần của một mùa Lễ hội năm mới mang tầm quốc tế. Cư dân của Thành phố và du khách sẽ được thỏa sức đón tết đậm chất miền Nam gồm Ăn Tết - Chơi Tết - Sắm Tết; trải nghiệm trọn cảm xúc với văn hoá Tết truyền thống kết hợp đương đại, sáng tạo.

Theo đó, chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm, trò chơi đặc sắc diễn ra xuyên suốt 5 ngày, với 10 điểm nhấn bao gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội City Tết Fest - Thủ Đức 2025 với chủ đề "Đêm nhạc Loud Xao" (29-12), Đại nhạc hội Countdown (31-12), Triển lãm đa phương tiện "See Your Tết Sound", Trình diễn thị giác "Diversity in Chaos", Trò chơi dân gian đương đại "Bàn cờ người khổng lồ", Hát Bolero Áo Dài và Lô tô Show, Biểu diễn Hiphop "Đối South" liên tục, Giải đấu Hiphop quốc tế "Open Your Mind Vietnam", Mua sắm nghệ thuật Lôcô Art Market, Chợ nông sản Foodmap – Megalive với Lê Dương Bảo Lâm, Special Sunset Bar với âm nhạc và DJ hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm bất ngờ về nội dung và ý nghĩa, kiến tạo giá trị tốt đẹp của văn hóa Tết miền Nam.

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của hơn 40 nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Ấn tượng nhất là dàn sao hội tụ tại hai đêm đại nhạc hội: Mỹ Tâm, DJ Quốc tế Plastik Funk, Đông Nhi, Binz, Karik, Andree Right Hand, (S)TRONG Trọng Hiếu, Trúc Nhân, RHYDER, Kay Trần, Chillies, Tlinh, Mono, Pháp Kiều, Thể Thiên, DJ Louis 8ightz, MC Hype Chồn & MC Hype Pump, DJ Pia & Tumie, MC Quốc Bảo, MC Kim Nguyên Bảo... Cộng đồng hiphop Việt Nam và quốc tế "đổ bộ" tại sân chơi Hip Hop Đối South được giám tuyển bởi Morua và Cổ Động với những giám khảo khách mời và các tập thể nghệ sĩ chuyển động đến từ Netherland, Indonesia, Lào và Thái Lan.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của City Tết Fest chính là Triển lãm đa phương tiện "See Your Tết Sound", truyền tải đậm nét nhất về tinh thần Tết miền Nam, mang đến những trải nghiệm thị giác giao thoa đầy độc đáo giữa công nghệ và nghệ thuật. Tham gia triển lãm, quan khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế, kết hợp giữa visual mapping được đạo diễn bởi Tùng Monkey và các tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện đến từ 22 nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài (Thái Lan, Úc, Mỹ).

Trong vai trò đối tác đồng hành cùng sự kiện, NAPAS mong muốn góp phần vào sự thành công của sự kiện Lễ hội Chào đón năm mới City Tết Fest 2025, đồng thời, hướng tới một Việt Nam bền vững, truyền tải, lan tỏa thông điệp, giá trị tích cực của thanh toán không tiền mặt, an toàn, tiện lợi góp phần tạo nên chuyển biến về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của người dân, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế của thành phố.

Cũng trong mùa khuyến mãi cuối năm, NAPAS còn phối hợp với nhiều đối tác triển khai các hoạt động kích cầu mua sắm như chương trình Khuyến mãi tập trung quốc gia 2024, các ưu đãi ngắn hạn trong đa dạng lĩnh vực như nhà hàng, du lịch, giáo dục, y tế, thương mại điện tử…

Thẻ nội địa (thẻ NAPAS) là thẻ thanh toán do 64 ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành, số thẻ được bắt đầu bằng số 9704. Thẻ nội địa ứng dụng công nghệ chip tiên tiến, được triển khai theo bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành, trên cơ sở phù hợp và tuân thủ các quy định tại bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của NHNN và tiêu chuẩn quốc tế EMV. Hiện nay, thẻ NAPAS được chấp nhận thanh toán tại các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ có lắp đặt thiết bị chấp nhận thanh toán (POS/ mPOS) của các ngân hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, thẻ NAPAS được sử dụng để thanh toán trực tuyến trên trang thương mại điện tử, trang thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID... Không chỉ ở trong nước, chủ thẻ NAPAS có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán tại Hàn Quốc và dịch vụ rút tiền tại một số quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Lào, Hàn Quốc.