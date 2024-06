Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không dùng tiền mặt

Agribank là đơn vị đồng hành chương trình

Tại phiên Hội thảo, các chuyên gia đã có tham luận tập trung vào các nội dung: đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật trong giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; thực trạng, chiêu trò lừa đảo của tội phạm mạng và giải pháp ngăn ngừa; công nghệ AI để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán trực tuyến, giải pháp công nghệ cho bảo mật an toàn giao dịch ngân hàng… Các khách mời đã có thảo luận cùng chuyên gia về giải pháp để bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục, giải pháp để nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân, bảo vệ người dùng.



Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, ngành Ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức không nhỏ về công tác an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, lừa đảo chiếm đoạt thông tin đăng nhập và xác thực giao dịch qua ứng dụng ngân hàng điện tử; kêu gọi tham gia đầu tư tài chính…

Để đối phó với tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng tăng, vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, theo đó tất cả các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian khi cung ứng các dịch vụ chuyển tiền trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị giao dịch trên 20 triệu đồng sẽ được xác thực bằng dữ liệu sinh trắc học. Các ngân hàng cũng đang tích cực làm sạch dữ liệu khách hàng, loại bỏ các tài khoản không chính chủ để tăng cường bảo mật.

Cùng với ngành Ngân hàng, Agribank luôn từng bước thận trọng áp dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến trong sản phẩm dịch vụ và chất lượng của mình. Xác định chuyển đổi số song hành với nâng cao tính bảo mật chặt chẽ cho khách hàng, Agribank đã áp dụng công nghệ định danh điện tử eKYC bảo đảm đúng người - đúng tài khoản, hạn chế mức chuyển tiền trực tuyến khi khách hàng chưa hoàn tất xác thực eKYC để giảm thiểu hoạt động giao dịch bất thường. Agribank triển khai giải pháp thu thập dữ liệu sinh trắc học và dữ liệu tích hợp trong thẻ CCCD gắn chip đối với khách hàng. Đồng thời, tiến hành đối chiếu dữ liệu sinh trắc học thu thập được với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia do Bộ Công an quản lý và rà soát dữ liệu của khách hàng hiện hữu, cập nhật và làm sạch dữ liệu của khách hàng nhằm ngăn chặn rủi ro gian lận…

Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng, năm 2023, nhân viên trong hệ thống Agribank đã giúp khách hàng thoát khỏi hơn 170 vụ lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ được tài sản trị giá gần 19 tỉ đồng trong tài khoản của khách hàng. Toàn thể cán bộ Agribank thường xuyên chủ động cập nhật những thông tin hình thức lừa đảo mới để tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Chương trình “Ngày không tiền mặt” năm 2024 do Báo Tuổi Trẻ, Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước), Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ sáu chương trình được tổ chức với nhiều nội dung và hoạt động bên lề như Ngày khuyến mãi toàn quốc; Tháng khuyến mãi tập trung - mùa mua sắm Shopping Season; Lễ hội không tiền mặt kéo dài từ 14-21.6.2024 nhằm nâng cao trải nghiệm giúp người dân hiểu hơn về giao dịch không tiền mặt.