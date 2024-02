Nam A Bank tiên phong triển khai giải pháp đọc và xác thực dữ liệu CCCD gắn chip

Ngày 26-2, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã ký kết hợp tác cùng Công ty cổ phần dữ liệu số IHUB (IHUB) triển khai giải pháp đọc và xác thực dữ liệu từ căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Bước tiến mới này tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ và chuyển đổi số toàn diện của Nam A Bank.

Đại diện Nam A Bank và IHUB ký kết hợp tác.

Được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất, thiết bị xác thực CCCD iHUB hỗ trợ xác thực được các cá nhân bằng cách xác thực CCCD gắn chip, đối chiếu trực tiếp với khuôn mặt của cá nhân. Về mặt kỹ thuật, thiết bị trên có khả năng đọc thông tin dữ liệu CCCD gắn chip, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu, kiểm tra chip thật giả và xác thực chữ ký số với Bộ Công an.

Toàn bộ quá trình xác thực khách hàng được thực hiện nhanh chóng và chính xác nhưng đồng thời đảm bảo chặt chẽ các quy định bảo mật trong dịch vụ ngân hàng. Điều này sẽ hỗ trợ Nam A Bank nâng cao hiệu quả trong việc ngăn giả mạo giấy tờ tùy thân, chống gian lận khi mở tài khoản và thực hiện các giao dịch thanh toán khác.

Được biết, Công ty cổ phần dữ liệu số IHUB là đối tác chiến lược của Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu GTEL. Là 1 trong 9 đơn vị được Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, cấp phép cung cấp dịch vụ xác thực thông tin công dân trong chip của thẻ CCCD.

Giải pháp của iHUB sẽ giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng một cách liền mạch.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Việc ký kết thành công, sẽ giúp Ngân hàng đảm bảo tính tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là tuân thủ theo Đề án 06 và kế hoạch 01, song song với đó giúp Nam A Bank trở thành một trong những ngân hàng tiên phong trong việc phát triển dịch vụ, sản phẩm số ứng dụng CCCD gắn chip. Đồng thời, giải pháp của iHUB sẽ là một trong những công cụ đắc lực đảm bảo tính bảo mật tối đa và nâng cao trải nghiệm của khách hàng một cách liền mạch khi thực hiện giao dịch trên không gian số và kênh tại quầy của Nam A Bank".

Việc ký kết hợp tác này sẽ góp phần không nhỏ nhằm đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện theo đúng chủ trương của Quyết định số 06 (năm 2022) của Thủ tướng chính phủ về việc: phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cũng như tuân thủ và thực hiện theo kế hoạch số 01, kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đề án của Bộ công an và NHNN.

Trước đó, Nam A Bank đã ra mắt công nghệ đọc CCCD gắn chip qua chuẩn kết nối gần (NFC) khi mở tài khoản trên Open Banking, giúp khách hàng dễ dàng mở tài khoản định danh điện tử eKYC chỉ trong tích tắc. Đây là ngân hàng tiên phong triển khai công nghệ mới này nhằm giúp khách hàng dễ dàng mở tài khoản thanh toán và thực hiện các giao dịch tài chính chỉ trong "một chạm".

Với những nỗ lực tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, đầu năm 2024, Nam A Bank nhận bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và bằng khen đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực truyền thông số Việt Nam năm 2023 do Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng. Đặc biệt trong năm 2022, Nam A Bank vươn lên là Ngân hàng đứng đầu các chỉ số xếp hạng chung các ngân hàng thương mại do Vietnam ICT Index xếp hạng.

Song song đó, Ngân hàng còn nhận được hàng loạt giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: "Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 và 2023", "Ngân hàng kiến tạo số tốt nhất Việt Nam 2022" và "Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021" do tạp chí International Business bình chọn, "Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2021" do tạp chí Global Banking & Finance bình chọn và mới đây nhất là giải thưởng "Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023" do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng.