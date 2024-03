Mua nhà thành phố trước tuổi 30 không còn làm khó người trẻ

Đây cũng được xem là lời giải để những người trẻ hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà trước tuổi 30, bất chấp biến động của thị trường.

Từ ngậm ngùi nhìn giá nhà tăng…

Đến cuối năm 2023, kế hoạch mua nhà thành phố sau 5 năm ra trường của anh Trần Ngọc Sơn (28 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa thực hiện được dù thu nhập của anh xấp xỉ 30 triệu đồng/tháng và đã dành dụm được hơn 1 tỉ đồng.

Rất thích căn hộ tại Vinhomes Ocean Park 1 với đầy đủ tiện ích, dịch vụ tại chỗ, chất lượng sống hiếm dự án nào có được nhưng anh Sơn vẫn chỉ dám thuê trọ. Bản thân anh Sơn cũng nhận thức rõ giá nhà đang tăng từng ngày. Không đâu xa, căn hộ anh đang thuê hiện tại đã có người hỏi 3,1 tỉ đồng mà chủ nhà chưa bán - dù mức giá đã tăng gần 10% so với nửa năm trước.

Không chỉ mặt bằng giá, lãi suất thả nổi neo cao cũng là một rào cản lớn khiến nhiều người trẻ phải trì hoãn ước mơ "nhà chính chủ"

Nhiều người khuyên anh Sơn chọn phương án mua nhà trả góp bởi với đà tăng giá bền vững suốt thời gian qua, càng để lâu cơ hội sở hữu nhà càng xa khỏi tầm với. Chưa kể, khi chưa an cư anh cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện lập gia đình vì không muốn vợ con phải sống tạm bợ.

"Vẫn biết căn nhà mua sớm nhất là căn nhà rẻ nhất nhưng mỗi lần nghĩ đến lãi suất thả nổi không thể dự đoán trước tôi lại chùn bước", anh Sơn trải lòng.

Cả sự sốt ruột và mối lo lắng của anh Sơn đều hoàn toàn có cơ sở. Báo cáo thị trường bất động sản quý IV-2023 của batdongsan.com.vn ghi nhận mức tăng đáng chú ý của giá chung cư tại Hà Nội. theo đó, so với quý I-2023, căn hộ cao cấp Hà Nội tăng giá 8%, căn hộ trung cấp tăng 9% và căn hộ bình dân tăng 6%. Còn theo Savills Việt Nam, trong giai đoạn 2019-2023, dù thị trường nhiều lần gặp khó vì dịch bệnh cũng như dòng tín dụng, mức tăng giá căn hộ vẫn duy trì đều đặn 13%/năm.

Giá nhà tăng đồng thời kéo theo giá thuê "leo thang". Khảo sát tháng 2-2024 tại Hà Nội cho thấy, giá cho thuê căn hộ duy trì xu hướng đi lên, đặc biệt ở các quận gần hoặc trong trung tâm. Mức tăng phổ biến khoảng 1-2 triệu đồng/căn/tháng, tương đương tăng 10%-20% so với hồi đầu năm 2023.

Không chỉ mặt bằng giá, lãi suất thả nổi neo cao cũng là một rào cản lớn khiến nhiều người trẻ phải trì hoãn ước mơ "nhà chính chủ".

"Bạn tôi cũng mua nhà trả góp nhưng vài năm vừa rồi phải méo mặt vì lãi suất thả nổi có lúc lên đến 13%, thậm chí 15%/năm. Nên mục tiêu đặt ra là trước 30 tuổi phải mua được nhà thành phố nhưng tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn giá nhà tăng", anh Sơn chia sẻ.

… Đến tự tin vai trò làm chủ

Tuy nhiên, bài toán mua nhà trước tuổi 30 của anh Sơn và nhiều người trẻ cuối cùng đã có lời giải khi Vinhomes vừa tung ra chính sách trả góp chưa từng có tiền lệ trên thị trường, giúp xóa bỏ mọi rào cản cũng như mối lo của người vay mua nhà.

Chính sách thanh toán mới trong chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" được Vinhomes áp dụng với nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP HCM), cho phép người mua vay 70% giá trị bất động sản trong thời gian tới 15 năm. Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% bằng vốn tự có là có thể nhận nhà ở ngay hoặc đưa vào khai thác kinh doanh.

Mức thanh toán ban đầu chỉ 30% được đánh giá là phù hợp với sức khỏe tài chính của những người trẻ dưới 30 tuổi có công việc ổn định. Đơn cử, với những căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích hơn 40 m2 tại phân khu The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1, khách hàng chỉ cần thanh toán hơn 700 triệu đồng là đã có thể nhận nhà và an cư.

Chuyên gia đánh giá, từ trước đến nay hiếm có chủ đầu tư nào cam kết cố định lãi suất trong thời gian vay lên đến 15 năm như chính sách của Vinhomes

2 năm đầu sau khi nhận bàn giao, khách hàng chỉ phải trả lãi, được Vinhomes cam kết ở mức khá thấp so với thị trường, chỉ 7%/năm, tức hơn 9,7 triệu đồng/tháng. Với sản phẩm thấp tầng, lãi suất 2 năm đầu tiên chỉ 6%/năm.

Sau 2 năm, khách hàng sẽ thanh toán theo lãi suất thị trường. Tuy nhiên, với chính sách đột phá của Vinhomes, dù thị trường biến động ra sao, lãi suất tối đa người mua phải trả chỉ là 9,5%/năm với căn hộ chung cư và 8%/năm với bất động sản thấp tầng.

Theo tính toán của anh Sơn, số tiền lãi mỗi tháng 9,7 triệu đồng chỉ tương đương với chi phí anh đang thuê căn hộ. Sau khi kết thúc thời gian ân hạn, cả gốc và lãi anh phải trả mỗi tháng cũng chỉ hơn 18,7 triệu đồng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất lượng sống.

"Chỉ bằng một thao tác đơn giản là chuyển khoản tiền thuê này thành tiền trả góp là tôi đã có được căn nhà của chính mình để tự tin làm chủ cũng như tiếp tục với những mục tiêu lớn hơn", anh Sơn cho biết.

Bàn về phương thức mua nhà trả góp, chuyên gia Tạ Thanh Tùng, chuyên gia Hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT, khuyến cáo người mua chỉ nên vay số tiền mà nợ gốc và lãi phải trả hằng tháng chiếm khoảng 80% số tiền tiết kiệm được để dự phòng rủi ro lãi suất khoản vay tăng đột biến, hoặc bản thân gặp những vấn đề về thu nhập.

Vị chuyên gia cũng đánh giá, từ trước đến nay hiếm có chủ đầu tư nào cam kết cố định lãi suất trong thời gian vay lên đến 15 năm như chính sách của Vinhomes. Với chính sách này, người mua nhà sẽ chủ động được kế hoạch tài chính và hạn chế mọi rủi ro về lãi suất thả nổi tăng lên đột biến trong thời gian vay. Bởi thế, đây chính là một cơ hội tốt, không nên bỏ lỡ cho những người đang thực sự có nhu cầu về nhà ở.