Moschino 2025: Dấu ấn sáng tạo từ sự kết hợp cùng Dương Domic

Tối 13-3 vừa qua, các tín đồ thời trang Việt đã có dịp “mãn nhãn” với sự kiện Khám phá BST Xuân-Hè 2025 "COLLEZIONE" của nhà mốt Ý Moschino, do DAFC tổ chức. Với chủ đề "Hành trình khám phá", BST là cuộc phiêu lưu đầy thú vị, tái hiện di sản của nhà mốt Ý cùng tinh thần bất diệt của Franco Moschino: "Cuộc sống có nhiều sắc thái - thời trang cũng vậy". Đặc biệt hơn cả, sự xuất hiện đặc biệt của “Anh Trai Say Hi” Dương Domic đã tạo nên dấu ấn độc đáo, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới mộ điệu và cộng đồng người hâm mộ.

Sự kiện được tổ chức tại cửa hàng Moschino Couture tại Saigon Centre số 65 đường Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1 với sự góp mặt của bà Jacqueline Thảo Tiên Nguyễn - Tổng Giám đốc DAFC và ông Nguyễn Thuận Đạt - Giám đốc điều hành DAFC.

Bộ sưu tập Xuân-Hè 2025 tôn vinh nghệ thuật may đo truyền thống, đồng thời phá cách trong việc làm mới các thiết kế lưu trữ của Moschino. Cảm hứng chủ đạo của bộ sưu tập đến từ những họa tiết và hình tượng "Made in Italy", sống lại những kỷ niệm và cảm hứng trong thiết kế của nhà sáng lập thương hiệu. Những họa tiết nổi bật như bông hoa biểu tượng hòa bình, bữa sáng kiểu Ý, cảm hứng từ bóng đá, pizza, dụng cụ vẽ, drap trải giường, polka dot và các mẫu in thập niên 90 đã tạo nên một bức tranh thời trang đầy màu sắc và cá tính.

BST Xuân-Hè 2025 mang đậm tinh thần của Franco Moschino về thời trang và sự trẻ trung, năng động. Không ai khác, Dương Domic đã thể hiện trọn vẹn tinh thần này chính nhờ sự bứt phá của anh trong chương trình "Anh Trai Say Hi”. Không chỉ từ khả năng sáng tác, trình diễn mà phong cách phóng khoáng, trẻ trung của Dương Domic cũng thể hiện tinh thần mà Moschino muốn truyền tải.

Ngoài sự xuất hiện của Dương Domic, sự kiện Moschino SS25 càng thêm hấp dẫn với những màn tương tác đầy dí dỏm giữa anh và Bùi Linh Chi. Hai cá tính thời trang trẻ trung, sáng tạo mang đến những khoảnh khắc sôi động, tạo nên những điểm nhấn khó quên.

Sự kiện này của Moschino đánh dấu sự chuyển mình trong chiến lược của DAFC khi hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Sự kết hợp với "rising star" Dương Domic là một bước đi táo bạo, thể hiện sự nhạy bén của DAFC cùng nhà mốt Ý trong việc nắm bắt xu hướng và tạo ra những trải nghiệm thời trang độc đáo. Với phong cách trẻ trung và năng động, Dương Domic đã mang đến một làn gió mới cho sự kiện, đồng thời khẳng định vị thế của Moschino trong lòng giới mộ điệu Việt Nam.