Tuần vừa qua, Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã tổ chức sự kiện ra mắt sáng kiến "Trash Right" lần đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện được phối hợp tổ chức thí điểm tại Trường Tiểu học Tuy An 1 và Trường Tiểu học Bình Thuận trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nhân dịp này, Công ty Mondelez Kinh Đô cũng trao tặng các bộ bàn ghế được làm từ nhựa tái chế cho trường học.

Dự án "Trash Right" là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bao bì bền vững của Mondelez International tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Anil Viswanathan, Tổng Giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết dự án ‘Trash Right"- nâng cao nhận thức về rác thải nhựa thể hiện sự quyết tâm của Mondelez Kinh Đô trong việc tạo ra những tác động tích cực đến môi trường và cộng đồng. Trọng tâm của chương trình là thúc đẩy quản lý chất thải có trách nhiệm và truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực trong thế hệ trẻ.

"Chúng tôi tin rằng thông qua việc nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và thực hành về cách phân loại, tái chế rác thải một cách đúng đắn, chúng ta đang từng bước tiến tới xây dựng một cộng đồng xanh và sạch hơn" – ông Anil Viswanathan bày tỏ.