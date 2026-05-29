MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

Trong đó, nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp BIZ MBBank lập "hat-trick" ấn tượng với ba giải thưởng dành cho sản phẩm số xuất sắc được xếp hạng trên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026. Đây cũng là năm thứ tám liên tiếp MB được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được vinh danh ở năm hạng mục, bao gồm "Mở tài khoản doanh nghiệp BIZ MBBank - Toàn trình số, tự động hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất thị trường", "Quản trị thẻ doanh nghiệp tích hợp toàn diện trên nền tảng số BIZ MBBank", "Nền tảng cấp vốn thông minh cho SME từ dữ liệu hóa đơn điện tử", "Chuyển đổi số toàn trình kết hợp AI để tối ưu quy trình cho sản phẩm vay dành cho khách hàng cá nhân" và "QR Trả sau - Giải pháp công nghệ Thanh toán số & Tối ưu hóa chi tiêu".

BIZ MBBank - Ba giải pháp số, một chiến lược phát triển đồng bộ

Việc được vinh danh ở ba hạng mục giải thưởng Sao Khuê 2026 cho thấy các giải pháp của BIZ MBBank không chỉ bao phủ hành trình tài chính của doanh nghiệp - từ mở tài khoản, quản trị chi tiêu đến tiếp cận vốn - mà còn phản ánh định hướng xuyên suốt của MB trong việc phát triển ngân hàng số BIZ MBBank "Fast & Easy" dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, công nghệ được xác định là nền tảng cốt lõi nhằm tối ưu vận hành, nâng cao tính minh bạch dòng tiền và gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số.

Mở tài khoản doanh nghiệp 100% online nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Quy trình mở tài khoản doanh nghiệp trên nền tảng BIZ MBBank hóa toàn trình, cho phép doanh nghiệp thực hiện toàn bộ thủ tục trực tuyến ngay trên thiết bị di động mà không cần đến quầy giao dịch. Từ nhập thông tin, tải hồ sơ, xác thực danh tính đến phê duyệt mở tài khoản, tất cả đều diễn ra liền mạch trên một nền tảng duy nhất.

Đặc biệt, MB hiện là ngân hàng tiên phong triển khai mô hình bổ sung hồ sơ trực tuyến sau khi khách hàng mở tài khoản. Thay vì phải thực hiện lại toàn bộ quy trình hoặc trực tiếp đến quầy như phương thức truyền thống, doanh nghiệp có thể tiếp tục cập nhật hồ sơ từ xa mà không làm gián đoạn giao dịch ngân hàng. Toàn bộ hành trình được thiết kế theo hai giai đoạn gồm "onboarding" số hóa kết hợp cơ chế kiểm soát chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia phía sau, vừa tối ưu trải nghiệm khách hàng, vừa đáp ứng yêu cầu tuân thủ ngày càng chặt chẽ trong lĩnh vực ngân hàng.

Quản trị thẻ doanh nghiệp từ công cụ thanh toán đến nền tảng quản trị tài chính

Ra mắt từ tháng 8-2025, giải pháp thẻ doanh nghiệp đa năng MB Hi BIZ nhanh chóng trở thành một trong những cấu phần trọng tâm trong hệ sinh thái BIZ MBBank. Các tính năng từ phát hành, quản lý, kiểm soát chi tiêu đến đối soát đều được số hóa 100% trên cùng một nền tảng. Điểm nổi bật của MB Hi BIZ nằm ở mô hình thẻ "2 trong 1", tích hợp đồng thời nguồn ghi nợ và tín dụng trên cùng một thẻ, giúp doanh nghiệp chủ động tối ưu dòng tiền với thời gian miễn lãi lên tới 45 ngày. MB đồng thời là ngân hàng tiên phong triển khai phát hành thẻ doanh nghiệp hoàn toàn trực tuyến, cho phép khách hàng kích hoạt và sử dụng ngay thông qua Apple Pay, Google Pay cùng các nền tảng thanh toán số phổ biến.

Sau hơn nửa năm triển khai, MB đã phát hành lũy kế hơn 35.000 thẻ MB Hi BIZ cho gần 31.000 khách hàng doanh nghiệp, với tỉ lệ thẻ phát sinh chi tiêu duy trì ở mức 80%. Theo thống kê nội bộ, giải pháp này giúp doanh nghiệp tiết kiệm trung bình khoảng 240 giờ làm việc kế toán mỗi năm nhờ cắt giảm các quy trình tạm ứng, thanh toán và đối soát thủ công.

Cấp vốn thông minh cho doanh nghiệp SME từ dữ liệu hóa đơn điện tử

Đối với nhóm doanh nghiệp SME, khó khăn trong tiếp cận tín dụng vẫn là bài toán lớn do hạn chế về tài sản bảo đảm, tính chuẩn hóa báo cáo tài chính hoặc quy mô vay nhỏ. Từ thực tế đó, MB phát triển giải pháp cấp vốn thông minh dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử - nguồn dữ liệu sẵn có và phản ánh thực chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đăng ký hạn mức thấu chi tín chấp BIZ MBBank lên tới 3 tỉ đồng mà không cần tài sản bảo đảm, không cần hồ sơ giấy và không cần đến quầy giao dịch. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp và đưa ra quyết định phê duyệt trong vòng 01 ngày làm việc. Hạn mức được duy trì liên tục, cho phép doanh nghiệp chủ động rút và hoàn trả linh hoạt theo nhu cầu dòng tiền thực tế, kể cả ngoài giờ hành chính.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng nhờ chuyển đổi số và AI

Cũng trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026, giải pháp "Chuyển đổi số toàn trình kết hợp AI để tối ưu quy trình cho sản phẩm vay dành cho khách hàng cá nhân" được đánh giá cao nhờ ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành.

"Chuyển đổi số kết hợp AI cho hoạt động vay khách hàng cá nhân có tài sản bảo đảm giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm chi phí vận hành, tăng tính minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số", đại diện MB cho hay.

Cùng với đó, sản phẩm "QR Trả sau - Giải pháp công nghệ thanh toán số và tối ưu hóa chi tiêu" tiếp tục ghi dấu ấn với mô hình thanh toán linh hoạt, cho phép khách hàng mua trước - trả sau thông qua quét mã QR và được miễn lãi lên tới 35 ngày.

Khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu

Năm giải thưởng Sao Khuê 2026 tiếp tục là sự ghi nhận đối với năng lực công nghệ và định hướng đổi mới sáng tạo của MB trong việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Trong chiến lược phát triển của MB, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện tối ưu quy trình hay nâng cao hiệu suất vận hành, mà còn là hành trình kiến tạo trải nghiệm khách hàng xuất sắc, liền mạch và đồng hành thực chất cùng cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên hiện đại.