01/09/2025

MB đồng hành bồi đắp và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

MB cam kết sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế

Ngày 1-9-2025, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel tới Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao đợt 1 khoản hỗ trợ trị giá 385 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Khoản hỗ trợ được gửi đến trước thềm Quốc khánh 2-9, nằm trong khuôn khổ Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bộ, ngành triển khai dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

MB đồng hành bồi đắp và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Cuba- Ảnh 1.

Trong chương trình này, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó những nhiệm vụ trọng trách. MB đã phối hợp tổ chức Lễ phát động ngày 13-8-2025, đồng thời triển khai đồng bộ các ấn phẩm, kênh truyền thông vận động trên phạm vi cả nước.

Điểm nhấn nổi bật của Chương trình là sự minh bạch trong quá trình vận động. Lần đầu tiên, MB - đơn vị xây dựng Nền tảng Thiện nguyện số đã áp dụng tư duy thiết kế nguyên bản để thiết lập một landingpage riêng, công khai sao kê và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân theo dõi, giám sát các khoản đóng góp. Nền tảng này không chỉ mang lại sự minh bạch, thuận tiện mà còn huy động được sức mạnh cộng đồng nhờ ứng dụng công nghệ tài chính hiện đại. Chỉ sau 30 giờ vận động, chương trình đã huy động được tối thiểu 65 tỉ đồng - con số ấn tượng khẳng định hiệu quả của cách tiếp cận mới.

MB đồng hành bồi đắp và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Cuba- Ảnh 2.

Tính đến 17 giờ ngày 1-9-2025, Chương trình đã ghi nhận 1,94 triệu lượt ủng hộ, với tổng số tiền hơn 390 tỉ đồng. MB đã kịp thời thực hiện chuyển tiền theo nhiệm vụ khẩn cấp và yêu cầu của chủ tài khoản là Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đảm bảo nguồn lực được chuyển nhanh chóng, đúng mục đích.

Thành công bước đầu này khẳng định vai trò tiên phong của MB trong việc ứng dụng công nghệ, kết nối nguồn lực xã hội và đồng hành cùng các nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Tiếp nối kết quả đã đạt được, MB cam kết sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế. Đây cũng chính là cách MB cùng chung tay bồi đắp và lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, vượt thời gian giữa hai dân tộc ở hai nửa Đông - Tây địa cầu.

