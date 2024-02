Manulife Việt Nam áp dụng công nghệ để 100% khách hàng được tư vấn đầy đủ, chính xác

09:00

Nhiều người mong muốn đến ngân hàng giao dịch, gửi tiết kiệm, nạp tiền… để tài khoản luôn “đầy ắp”, sinh lời an toàn và cầu tài lộc, may mắn cho năm mới. Hơn nữa, chương trình lì xì, ưu đãi khai xuân với vô vàn “lộc may mắn” đúng nghĩa từ ngân hàng cũng thu hút đông đảo khách hàng.