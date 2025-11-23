Ngân hàng
23/11/2025 08:27

LPBank liên tiếp ngăn chặn các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đội ngũ cán bộ nhân viên LPBank đã thể hiện sự nhạy bén, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ an toàn tài sản cho khách hàng.

Mới đây, Phòng Giao dịch (PGD) LPBank Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh) đã ghi nhận trường hợp một khách hàng nữ (65 tuổi) đến quầy yêu cầu rút trước hạn toàn bộ 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu, giao dịch viên nhận thấy khách hàng có biểu hiện tâm lý bất thường, lo lắng, liên tục nghe điện thoại và giục nhân viên thực hiện lệnh chuyển tiền gấp cho một tài khoản lạ. Qua trao đổi nghiệp vụ và nắm bắt tâm lý, nhân viên ngân hàng xác định khách hàng đang bị các đối tượng tự xưng là công an thao túng, đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra".

Giao dịch viên ngân hàng LPBank nhận bằng khen từ lãnh đạo và công an xã Lục Nam (Bắc Ninh)

Ngay lập tức, giao dịch viên đã khéo léo trì hoãn giao dịch, trấn an khách hàng, đồng thời bí mật liên hệ với Công an xã Lục Nam. Nhờ sự can thiệp kịp thời của ngân hàng và lực lượng chức năng, khách hàng đã bừng tỉnh, dừng việc chuyển tiền, bảo toàn được số tài sản lớn tích cóp cả đời.

Ghi nhận những đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, UBND xã Lục Nam đã trao tặng Giấy khen cho tập thể và cán bộ nhân viên PGD LPBank vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Cán bộ nhân viên LPBank tại PDG Bưu điện nâng cấp Nghĩa Đàn (Nghệ An) giúp khách hàng thoát khỏi lừa đảo

Không chỉ tại Lục Nam, tinh thần cảnh giác này đã được lan tỏa trên toàn hệ thống LPBank. Trước đó, ngày 11-9, tại PGD Bưu điện nâng cấp Nghĩa Đàn (Nghệ An), cán bộ nhân viên tại đây cũng đã phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Đàn ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự, giúp một khách hàng lớn tuổi tránh mất 10 triệu đồng vào tay kẻ gian qua điện thoại.

Đại diện LPBank cho biết: "Bên cạnh việc đầu tư vào các giải pháp bảo mật công nghệ, chúng tôi xác định yếu tố con người là chốt chặn quan trọng cuối cùng. Mỗi giao dịch viên không chỉ thực hiện nghiệp vụ tài chính mà còn trở thành một 'màng lọc' rủi ro, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng".

Qua các vụ việc trên, ngân hàng và cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra khuyến cáo đặc biệt tới người dân: Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát không bao giờ làm việc qua điện thoại để yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nhằm mục đích xác minh hay điều tra.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, giữ bình tĩnh khi nhận các cuộc gọi đe dọa và tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ. Khi có nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất hoặc nhân viên ngân hàng để được hỗ trợ.

  • TUYỆT ĐỐI KHÔNG chuyển tiền cho người lạ hoặc khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát yêu cầu chuyển tiền "phục vụ điều tra".
  • BÌNH TĨNH khi nhận các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, tống tiền và BÁO NGAY cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
  • Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để xác minh.

Hãy luôn cẩn trọng và liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an khi có bất kỳ nghi ngờ nào.


Minh Quân
từ khóa : lừa đảo chiếm đoạt tài sản
