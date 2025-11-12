Living Heritage – Hành trình lan tỏa những giá trị sống tinh hoa

Đây là sự kiện nhằm tiếp nối hành trình tôn vinh và lan tỏa những giá trị sống tinh hoa của người Việt trong khuôn khổ dự án Living Heritage.

Nơi di sản được kể bằng nghệ thuật

Từ 10:00 đến 18:00 cùng ngày, tại Tầng 3, GEM Center, triển lãm "Living Heritage – Di sản cho tương lai" mở ra không gian trưng bày nghệ thuật, thư pháp và nền tảng đa phương tiện, tái hiện hành trình sống, tư tưởng và cảm hứng của những người Việt có tầm ảnh hưởng quốc tế trong y học, tài chính, nghệ thuật và văn hóa.

Triển lãm đánh dấu sự ra mắt của tập sách điện tử "The Universal Within – Vũ trụ của TÂM" (Tập 1) – phần mở đầu trong bộ ấn phẩm thường niên do GG Corporation thực hiện, giới thiệu các nhân vật Việt Nam tiêu biểu trên toàn cầu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo Việt. Trong đó có PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng – nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực y học tái tạo, người đầu tiên trên thế giới phát triển công nghệ tách chiết tế bào gốc từ màng dây rốn; Sir Niels Lan Doky (Đỗ Kỳ Lân) – "Hiệp sĩ Jazz" gốc Việt được Nữ hoàng Đan Mạch phong tước vì cống hiến cho âm nhạc quốc tế; và bà Nguyễn Thị Xuân Phượng – đạo diễn, phóng viên chiến trường, họa sĩ, tác giả, 96 tuổi, biểu tượng của tinh thần "young at heart", được vinh danh trong danh sách BBC 100 Women năm 2024… Sách được phát hành song ngữ Anh – Việt trên toàn cầu qua Amazon và chia sẻ tại www.livingheritage.vn

Điểm nhấn tại triển lãm là bức thư pháp quý của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh với hai Hán tự "An Trú", thể hiện trạng thái tĩnh tại của Tâm – tinh thần cốt lõi của Living Heritage. Tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Ngô Art Gallery, lần đầu tiên được công bố như lời nhắc nhở về sức mạnh của sự tĩnh lặng và giá trị chánh niệm trong đời sống hiện đại. Bên cạnh đó, khách tham quan có thể trải nghiệm âm nhạc từ cây đàn C. Bechstein danh tiếng, bộ sưu tập hương thơm "The Universal Within" và bộ sưu tập phong cách sống "Living Heritage", kết hợp nghệ thuật, triết lý sống và tinh thần wellbeing đương đại. Triển lãm mở cửa miễn phí, khuyến khích công chúng cùng chiêm nghiệm và lan tỏa giá trị di sản Việt.

Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của Living Heritage Foundation – Quỹ Di sản cho tương lai, hướng đến mục tiêu hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục và y tế. Hoạt động đầu tiên của Quỹ là phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao Học bổng Nguyễn Thái Bình – Học sinh vùng lũ, với tổng trị giá 500 triệu đồng, nhằm tiếp sức cho học sinh miền Trung vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Jazz Concert – IMMERSED: Hành trình cảm xúc và đối thoại văn hóa

Từ 19:00 cùng ngày, tại GEM Center, đêm nhạc Jazz Concert – IMMERSED sẽ chính thức diễn ra, với sự góp mặt của nghệ sĩ piano đẳng cấp thế giới Sir Niels Lan Doky cùng bộ đôi quốc tế Felix Pastorius (bass) và Jonas Johansen (drums), kết hợp với các nghệ sĩ Việt Nam như NSND Thanh Lam, ca sĩ Hà Trần, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, NSND Hoàng Anh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh...

Được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam và Giám đốc Âm nhạc Quốc Trung, chương trình lấy cảm hứng từ khái niệm "Organic Flow – Dòng chảy thuần khiết", mở ra không gian âm nhạc đậm tính đối thoại, nơi tinh thần Jazz quốc tế gặp gỡ giai điệu và tâm hồn Việt Nam đương đại.

Đêm nhạc được đầu tư toàn diện về âm thanh và không gian biểu diễn, sử dụng hệ thống L-Acoustics – thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế và cung cấp âm thanh cao cấp cho các chương trình hòa nhạc. Sự kết hợp giữa thiết kế sân khấu tinh tế, công nghệ âm thanh chuẩn quốc tế và chất lượng biểu diễn đỉnh cao hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn – nơi âm nhạc, không gian và cảm xúc hòa quyện thành một "dòng chảy thuần khiết".

Cùng với ý tưởng dàn dựng chương trình, sân khấu Jazz Concert - IMMERSED cũng được thiết kế dựa trên cảm hứng từ khái niệm "Organic Flow – Dòng chảy thuần khiết" với giới hạn 500 chỗ, khán giả có thể trải nghiệm trọn vẹn tất cả màn trình diễn dù ngồi ở vị trí nào.

Khán giả tham dự không chỉ được thưởng thức một đêm trình diễn nghệ thuật đẳng cấp, mà còn trở thành một phần của hành trình Living Heritage – nơi mỗi người góp phần giữ gìn và lan tỏa di sản Việt Nam hiện đại: sống tinh hoa, nhân văn và bền vững.