Doanh nghiệp
12/10/2025 15:00

Lãnh đạo VWS: “Người lao động khỏe mạnh sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh”

VWS tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên, người lao động giúp những người đang góp phần giữ gìn môi trường trong lành cho thành phố yên tâm làm việc

Ngày 11-10, gần 400 công nhân viên, người lao động thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS (xã Hưng Long, TP HCM) đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp khám sức khỏe định kỳ.

Đây là hoạt động thường niên được Công đoàn Công ty VWS duy trì nhiều năm qua, nhằm chăm lo đời sống và sức khỏe cho người lao động - những người đang góp phần giữ gìn môi trường trong lành cho thành phố.

Khám sức khỏe để yên tâm làm việc

Từ sáng sớm, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thuộc Công ty VWS đã nhộn nhịp hơn ngày thường. Gần 400 người lao động gồm công nhân, kỹ sư, chuyên viên lần lượt đến đăng ký khám sức khỏe định kỳ.

Lãnh đạo VWS: “Người lao động khỏe mạnh sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh” - Ảnh 1.

Gần 400 công nhân viên, người lao động thuộc VWS tham gia khám sức khỏe ngày 11-10

Người lao động được khám sức khỏe tổng quát như xét nghiệm máu, đo huyết áp, khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội tổng quát, siêu âm, da liễu, chụp X-quang… Các bác sĩ hướng dẫn, tư vấn cụ thể để người lao động nắm rõ tình trạng sức khỏe và điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp.

Nhịn ăn sáng để chờ lấy máu xét nghiệm, ông Trần Văn Tài (60 tuổi, công nhân công trường) người có gần 15 năm làm việc tại VWS chia sẻ: "Ngoài khám sức khỏe định kỳ, chúng tôi còn được khám bệnh nghề nghiệp hằng năm. Làm việc trong môi trường đặc thù, ai cũng lo cho sức khỏe. Do đó được công ty quan tâm như vậy là mừng lắm. Làm việc ở nơi có điều kiện tốt, được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, thu nhập ổn định… giúp mình yên tâm và có thêm động lực gắn bó lâu dài".

Lãnh đạo VWS: “Người lao động khỏe mạnh sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh” - Ảnh 2.

Các mẫu máu của công nhân viên, người lao động VWS vừa được y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm

Còn chị Lê Thị Mỹ Ly, người đã có 9 năm gắn bó tại công ty bộc bạch, mỗi lần khám sức khỏe là cơ hội để tự kiểm tra và hiểu rõ hơn về bản thân. "Công ty có chế độ bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đầy đủ. Ngoài ra còn tổ chức các buổi tập huấn về bệnh nghề nghiệp, bệnh theo mùa, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy, chúng tôi yên tâm làm việc và cảm thấy được quan tâm" - chị Ly nói.

Không chỉ khám tổng quát, những trường hợp cần thiết sẽ được khám chuyên sâu hơn. Mục tiêu là phát hiện sớm những bệnh lý tiềm ẩn, có hướng hỗ trợ và điều trị kịp thời, giúp người lao động duy trì sức khỏe tốt trong quá trình làm việc.

Lãnh đạo VWS: “Người lao động khỏe mạnh sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh” - Ảnh 3.

Một công nhân đang khám thị lực - một trong nhiều danh mục khám sức khỏe toàn diện của công nhân viên ở VWS

Người lao động là nền tảng phát triển bền vững

Nhiều người lao động bất ngờ khi đang chờ đến lượt bỗng được Ban giám đốc Công ty VWS đến thăm. Thân thiện bắt tay, thăm hỏi, động viên từng nhân viên, ông David Dương - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty VWS khẳng định, khám sức khỏe định kỳ là quy định bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp, nhưng với VWS, đây không chỉ là nghĩa vụ mà là một phần trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ tài sản quý giá nhất - chính là con người.

Lãnh đạo VWS: “Người lao động khỏe mạnh sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh” - Ảnh 4.

Ông David Dương thăm hỏi, động viên từng công nhân

Theo ông David Dương, công việc của người lao động trong lĩnh vực xử lý chất thải rất vất vả, phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại, tiềm ẩn nguy cơ bệnh nghề nghiệp. Hiện đội ngũ công nhân của VWS đang đảm nhiệm khoảng 70% khối lượng rác thải của toàn TP HCM, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường đô thị. "Công việc của họ rất thầm lặng nhưng có ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng. Vì vậy, công ty luôn chú trọng việc bảo đảm điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe tốt nhất để người lao động yên tâm công tác" - ông David Dương nhấn mạnh.

Lãnh đạo VWS: “Người lao động khỏe mạnh sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh” - Ảnh 5.

Ông David Dương thăm hỏi, động viên nữ công nhân

Ngoài các nội dung khám định kỳ theo quy định của pháp luật, VWS còn bổ sung nhiều hạng mục khám chuyên sâu để đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe từng cá nhân. Từ kết quả này, công ty có thể chủ động sắp xếp công việc, hỗ trợ điều trị và xây dựng chế độ chăm sóc phù hợp. Lãnh đạo VWS khẳng định, người lao động khỏe mạnh sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh. Đó là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Không chỉ tổ chức khám sức khỏe, hằng năm VWS còn dành hàng tỷ đồng cho các hoạt động phúc lợi như tập huấn an toàn lao động, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; chuyên đề chăm sóc sức khỏe theo mùa; trao học bổng cho con em công nhân học giỏi…

Dịp lễ Tết, VWS còn tổ chức liên hoan, quay số trúng thưởng, tặng quà giá trị nhằm khích lệ tinh thần và tạo không khí gắn kết. Hằng năm, công ty phối hợp cùng công đoàn tổ chức các chuyến nghỉ mát tập thể, giúp người lao động tái tạo sức khỏe sau những ngày làm việc nặng nhọc. Các hoạt động này được xem là "khoảng thời gian vàng" để gắn kết công nhân, giúp họ cảm nhận rõ hơn tình cảm từ doanh nghiệp.

"Chúng tôi xem sức khỏe và sự gắn bó của người lao động không chỉ là tài sản riêng của công ty, mà còn là tài sản chung của thành phố này. Bởi họ chính là những người góp phần trực tiếp vào công cuộc bảo vệ môi trường, giữ gìn sự trong lành và phát triển bền vững cho TP HCM" - ông David Dương chia sẻ thêm.

Những việc làm trên không chỉ là trách nhiệm xã hội, đó còn là cam kết của VWS đối với sự phát triển bền vững của TP HCM - nơi mà mỗi công nhân viên, người lao động đang trực tiếp góp phần gìn giữ môi trường sống trong lành cho hàng triệu người dân.


PV
từ khóa : bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, xử lý chất thải, VWS, khám sức khỏe định kỳ, David Dương
