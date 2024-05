Lan tỏa niềm đam mê bóng chuyền

Giải đấu năm 2024 được quy tụ 8 đội bóng, trong đó 3 đội đến từ các nước có nền bóng chuyền phát triển đó là CLB PFU Blue Cats (Nhật bản), đội tuyển U20 Thái Lan và đương kim vô địch mùa giải năm 2019 CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc) cùng tranh tài với 4 CLB mạnh của Việt Nam bao gồm: VTV - Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, LPBank Ninh Bình và đội tuyển U20 Việt Nam.

Các đội bóng tham dự Lễ Khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV – Bình Điền lần thứ 14 năm 2024 tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Trải qua 9 ngày thi đấu từ 11-19.5 với 20 trận thư hùng giải đấu đã khép lại với cúp vô địch thuộc về CLB PFU Blue Cats, các giải nhì, ba, tư và khuyến khích lần lượt là: LPBank Ninh Bình, CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang Lào Cai và giải phong cách thuộc CLB Tứ Xuyên. BTC cũng trao các giải cá nhân như chủ công xuất sắc nhất, phụ công xuất sắc nhất, chuyền 2 xuất sắc nhất, đối chuyền xuất sắc nhất, Libero xuất sắc nhất, VĐV trẻ triển vọng nhất và vận động viên xuất sắc toàn diện thuộc về Valdes Melissa (Nhật Bản). Đặc biệt hơn và mong chờ của người hâm mộ là Hoa khôi của giải thuộc về vận động viên Chen Peiyan (người Trung Quốc) CLB VTV Bình Điền Long An và 2 VĐV mặc áo dài đẹp nhất thuộc về Tichaya Boonlert (người Thái Lan) CLB Hóa chất Đức Giang và Lữ Thị Phương, CLB VTV Bình Điền Long An.



Sôi động cao nguyên



Trở lại với thành phố cao nguyên xinh đẹp trong giữa lúc tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, lãnh đạo tỉnh rất vui mừng được ban tổ chức chọn đăng cai.

Bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức địa phương của giải, nói: "Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 14 này đã làm tăng thêm tình cảm yêu thích, đam mê bóng chuyền nữ của người hâm mộ bằng những trận cầu đầy kịch tính, những pha bóng thật đẹp, thật cống hiến của các đội và các cầu thủ. Đây cũng là cơ sở tuyệt vời giúp cho bóng chuyền nữ Đắk Lắk học tập kỹ năng, kỹ thuật để nâng cao chất lượng chuyên môn". Chín ngày qua, người dân tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng, tại các tỉnh Tây Nguyên và cả nước nói chung đã được thưởng ngoạn những trận cầu mãn nhãn đến nghẹt thở của bóng chuyền nữ đỉnh cao. Khán đài nhà thi đấu tỏ ra quá bé nhỏ, nên lúc nào cũng chật cứng khán giả. Ban tổ chức phải đặt màn hình lớn ngoài sân để phục vụ người hâm mộ không thể có vé vào trong nhà thi đấu.

Trận thư hùng giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Ông Nguyễn Đình Kỳ (ngụ phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, ban tổ chức đã tổ chức lễ khai mạc, bế mạc rất sôi động, đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Lần đầu tiên chúng tôi được biết công nghệ Challenge, nó giống như VAR trong bóng đá, giúp trọng tài tổ chức trận đấu thật chính xác, công bằng. Hệ thống âm nhạc lớn làm không khí trong nhà thi đấu thật sôi động.



Bà Vũ Thị Hoa (ngụ thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) cách nhà thi đấu hơn 60 km, nhưng "May có con gái đang làm công nhân tại đây nên tôi lên coi rồi về phòng trọ của con nghỉ. Tôi mê bóng chuyền nữ dữ lắm"- Bà Hoa nói.

Khán đài Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk luôn đông kín khán giả đến xem và cổ vũ cho các trận đấu.

Các ông Ngô Quốc Dân, Lê Mậu Chương, Lê Đình Vỳ… ở Bình Dương, Đồng Nai không có điều kiện tới nhà thi đấu ở Đắk Lắk, nhưng vẫn theo dõi không sót trận đấu nào qua màn ảnh nhỏ. Ai cũng hào hứng đến nghẹt thở, "đau tim" khi coi những trận cầu, như trận VTV Bình Điền Long An gặp Hóa chất Đức Giang Lào Cai.



Ông Từ Lương - Giám đốc VTV9, Trưởng ban tổ chức giải, nói: "Mục tiêu số 1 là phục vụ nhân dân nên BTC luôn chọn, tạo điều kiện đăng cai cho các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa; ở đó người dân không có nhiều điều kiện được hưởng thụ những sản phẩm văn hóa - nghệ thuật và thể thao đỉnh cao.Trong thời gian tổ chức giải, BTC và các đội bóng luôn nhận được sự đồng hành, cổ vũ vô tư, nhiệt tình từ khán giả tại nhà thi đấu cũng như hàng triệu khán giả theo dõi qua các kênh truyền hình. Và đặc biệt là hàng chục triệu lượt xem, bình luận, tương tác trên các nền tảng số. Một kỷ lục mới về thu hút khán giả của giải năm nay."

Lan tỏa niềm đam mê nhờ chất lượng thi đấu cống hiến

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, đơn vị tài trợ chính và là nhà đồng tổ chức giải, cho biết: "Phương châm của chúng tôi là chọn và mời các CLB mạnh có nền bóng chuyền nữ phát triển để tham gia thi đấu, một mặt là giúp cho các vận động viên của các CLB bóng chuyền nữ trong nước được tiếp cận và cọ sát, mặt khác là lan tỏa niềm đam mê bóng chuyền cho người hâm mộ bằng những trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Và chúng tôi luôn nỗ lực làm hết mình để giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền thành công, đóng góp nhiều thêm nữa cho bóng chuyền nữ nước nhà". Và cũng như thường lệ của giải, của BTC và đơn vị tài trợ, ông Ngô Văn Đông đại diện cho BTC đã đóng góp 1,4 tỉ đồng vào quỹ để xây 20 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Đắk Lắk.

Ông Ngô Văn Đông – TGĐ Công ty CP Phân bón Bình Điền đại diện BTC trao tặng 1,4 tỉ đồng cho Bà H’ Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức địa phương của Giải nhằm đóng góp vào quỹ xây 20 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Đức Phấn, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, cho biết: Bóng chuyền Việt Nam ít có môi trường thi đấu, mà vận động viên tập luyện thì phải có thi đấu mới tiến bộ được. Các giải đấu như thế này là cơ hội cọ xát rất tốt cho cầu thủ. Qua đây, các vận động viên bóng chuyền Việt Nam tích lũy được kinh nghiệm từ những quốc gia có nền bóng chuyền phát triển. Đây là sân chơi bổ ích để các tài năng trẻ của bóng chuyền Việt Nam có cơ hội khẳng định được trình độ, bản lĩnh của mình ở những giải đấu lớn hơn trong tương lai".



Bà H’ Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức địa phương trao Bằng khen cho các Tập thể và Cá nhân đã có nhiều đóng góp cho thành công chung của Giải.

Theo Ban tổ chức, việc mời gọi các đội bóng quốc tế tham gia giải này ngày càng dễ dàng, vì chất lượng, thương hiệu và cả đất nước, con người Việt Nam, như vận động viên Valdes Melissa (Nhật Bản), nói: "Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, con người thân thiện, ẩm thực rất ngon và phong phú. Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi hy vọng còn có nhiều dịp trở lại nữa".



Cùng mong chờ Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 15 vào năm 2026 sẽ được tổ chức tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.