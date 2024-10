Thiếu máu do thiếu sắt – Vấn đề sức khỏe không thể xem thường

Thiếu máu do thiếu sắt là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất tại Việt Nam, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Theo nhiều nghiên cứu, tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam chiếm một phần lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sắt – một khoáng chất quan trọng giúp sản sinh hồng cầu và cung cấp oxy cho cơ thể.

Phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn mang thai và sau sinh, có nhu cầu sắt tăng lên gấp nhiều lần so với người bình thường. Thiếu máu do thiếu sắt không chỉ làm suy giảm sức khỏe tổng thể mà còn có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như sinh non, suy dinh dưỡng bào thai, và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ.

Lợi ích của chiến dịch – Ferrovit đồng hành cùng chương trình chăm sóc sức khỏe bền vững

Tham gia chiến dịch, người dân không chỉ được kiểm tra nồng độ huyết sắc tố (hemoglobin) trong máu miễn phí mà còn nhận được các tư vấn cá nhân hóa về chế độ dinh dưỡng. Sắt có thể được bổ sung qua thực phẩm hàng ngày như thịt đỏ, rau xanh đậm, và đậu phộng. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai và sau sinh, việc sử dụng viên bổ sung sắt là một giải pháp hiệu quả để phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Viên sắt với thành phần sắt fumarate kết hợp với vitamin B12 và axit folic, là một công thức bổ sung sắt hiệu quả, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt và hỗ trợ sức khỏe tổng thể cho người sử dụng.

Chiến dịch "Vì một Việt Nam không thiếu máu thiếu sắt 2024" – Ferrovit đồng hành vì sức khỏe cộng đồng

Nhằm góp phần giải quyết vấn đề thiếu máu do thiếu sắt, nhãn hàng Ferrovit đã khởi động chiến dịch "Vì một Việt Nam không thiếu máu thiếu sắt 2024", do Công ty TNHH TM DV PDC vận hành. Mục tiêu của chiến dịch là nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc kiểm tra và phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt. Người tham gia sẽ được kiểm tra chỉ số hemoglobin bằng phương pháp không xâm lấn, phát hiện sớm nguy cơ thiếu máu và được tư vấn kịp thời về cách bổ sung sắt phù hợp.

Chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai cho đến hết ngày 26-11-2024, với tốc độ mỗi ngày đến 15 nhà thuốc trên toàn quốc. Dự kiến mỗi ngày sẽ có trung bình 1000 người dân được kiểm tra chỉ số hemoglobin trong máu. Đây là cơ hội lớn cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, được kiểm tra sức khỏe một cách tiện lợi, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Hành trình vì sức khỏe – Ferrovit cùng chương trình hành động vì tương lai

Hãy cùng lan tỏa thông điệp của chiến dịch "Vì một Việt Nam không thiếu máu thiếu sắt 2024" để cộng đồng ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề thiếu máu do thiếu sắt và bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như người thân xung quanh.

Thông tin đầy đủ về sản phẩm Ferrovit

Chương trình kéo dài đến hết năm 2024, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình miễn phí này để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình. Một hành động nhỏ hôm nay có thể mang lại một tương lai khỏe mạnh cho bạn và người thân