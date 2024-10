Kun Doctor đồng hành cùng Bộ Y tế trong Chương trình “Mắt khỏe ngời sáng tương lai”

Kun Doctor - một thương hiệu của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF trở thành đơn vị đồng hành của Chương trình vì sức khỏe cộng đồng "Mắt khỏe ngời sáng tương lai" do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế và Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp tổ chức nhằm cung cấp giải pháp, phổ cập thông tin đến với người dân về tầm quan trọng trong việc chăm sóc đôi mắt cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên.

Ánh sáng xanh - vấn đề thời đại của trẻ em Việt Nam

Trong thời đại công nghệ phát triển, phần lớn trẻ em đều tiếp xúc với các thiết bị điện tử từ khá sớm để phục vụ cho nhu cầu học tập và giải trí, trung bình từ 3 đến 5 giờ mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn. Về lâu dài, ánh sáng xanh từ các thiết bị này có nguy cơ gây ra nhiều vấn đề về thị lực. Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị ở khoảng cách gần cũng ảnh hưởng đến khả năng điều tiết của mắt, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khúc xạ ở trẻ.

Theo nghiên cứu "Tiếp xúc với ánh sáng xanh: Nguy cơ đối với mắt và phòng ngừa - Đánh giá tường thuật" đăng trên tạp chí Ophthalmology and Therapy năm 2023 cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng xanh có thể gây ra các phản ứng quang hóa trong hầu hết các mô của mắt, đặc biệt là giác mạc, thủy tinh thể và võng mạc.

Một nghiên cứu khác về nhãn khoa được thực hiện tại Trung Quốc vào năm 2020 cũng nhấn mạnh ánh sáng xanh có thể dẫn đến nhiều vấn đề về thị giác, bao gồm thoái hóa điểm vàng võng mạc, tổn thương võng mạc, khô mắt, viêm giác mạc và tăng nguy cơ cận thị. Thêm vào đó, ánh sáng xanh còn có thể gây tổn thương cho bề mặt nhãn cầu.

Theo Hiệp Hội Khúc xạ nhãn khoa Mỹ (AOA), trẻ em có nguy cơ bị tổn thương võng mạc do ánh sáng xanh cao hơn so với người lớn. Điều này là do thủy tinh thể của trẻ hấp thụ ít ánh sáng bước sóng ngắn, cho phép nhiều ánh sáng xanh tiếp cận võng mạc hơn. Các bộ phận của mắt trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh, khiến ánh sáng xanh dễ dàng xâm nhập vào võng mạc, gây ra những tác động lâu dài đến sức khỏe mắt của trẻ.

"Mắt khỏe ngời sáng tương lai" và thông điệp đồng hành của thương hiệu Kun Doctor

"Mắt khỏe ngời sáng tương lai" là Chương trình vì sức khỏe cộng đồng nhằm nâng cao ý thức về việc chăm sóc và nuôi dưỡng đôi mắt khỏe cho thế hệ trẻ em Việt Nam; thông qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt.

Chương trình được truyền thông mạnh mẽ trên toàn quốc kêu gọi các cá nhân và tổ chức cùng chung tay bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho thế hệ trẻ Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế và khuyến cáo của chuyên gia nhãn khoa trẻ em của Bệnh viện Mắt Trung ương.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: "Chương trình vì sức khỏe cộng đồng"Mắt khỏe ngời sáng tương lai" được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày thị giác Thế giới 10-10-2024 với chủ đề "Nâng cao chăm sóc mắt trẻ em". Tập trung sự chú ý của cộng đồng, thế giới vào tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt và truyền cảm hứng cho trẻ em trên khắp thế giới biết yêu đôi mắt của mình. Chương trình sẽ phát huy vai trò, đẩy mạnh truyền thông và lan tỏa các thông điệp đến cộng đồng; động viên, khuyến khích các gia đình và nhà trường tham gia hoạt động. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm tới các biện pháp tổng thể để chăm sóc sức khỏe của thế hệ tương lai, trong đó có việc đảm bảo cho các em những đôi mắt sáng, khỏe".

Thương hiệu Kun Doctor đồng hành với Chương trình vì sức khỏe cộng đồng "Mắt khỏe ngời sáng tương lai" với thông điệp mong muốn khởi đầu một tương lai rạng ngời cho trẻ em Việt Nam, không chỉ tập trung vào khía cạnh thể chất, mà còn quan tâm đến tinh thần và tư duy của trẻ, cam kết giúp các em phát triển sức khỏe toàn diện cả về thể lực lẫn trí tuệ. Kun Doctor mong muốn đồng hành, chia sẻ với những thách thức mà các bậc cha mẹ đang đối mặt như là các vấn đề: Dư thừa thực phẩm nhưng trẻ lại bị thiếu chất hoặc suy dinh dưỡng, môi trường hiện đại đầy ô nhiễm khói bụi, nguy cơ bệnh tật khiến khả năng miễn dịch tự nhiên của trẻ giảm, và việc sử dụng các thiết bị điện tử công nghệ có thể gây hại cho mắt và sức khỏe. Kun Doctor đặt mục tiêu giải quyết những vấn đề thời đại cho trẻ em Việt Nam nhằm góp phần giúp các em phát triển toàn diện để có một tương lai sáng ngời, thể hiện đúng cam kết tạo giá trị với tình yêu thương của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF - Top 4 công ty thực phẩm uy tín của Việt Nam năm 2024 trong nhóm ngành sữa và sản phẩm từ sữa với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Kun, Ba Vì, LOF , Malto…

Ông Bùi Hoàng Sang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF cho biết: Trong suốt 20 năm hoạt động, Công ty Cổ phần sữa Quốc tế LOF luôn đặt tình yêu thương vào mọi hoạt động kinh doanh,. Việc tham gia đồng hành cùng Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) và Bệnh viện Mắt Trung ương trong Chương trình vì sức khỏe cộng đồng "Mắt khỏe ngời sáng tương lai" thể hiện cho việc Công ty Cổ phần sữa Quốc tế LOF có thêm một cam kết yêu thương với cộng đồng nói chung, trẻ em Việt Nam nói riêng. Chúng tôi hy vọng rằng Chương trình vì sức khỏe cộng đồng đầy tình yêu thương này sẽ đóng góp vào việc xây dựng tương lai với nhiều đôi mắt khỏe, góp phần thúc đẩy sức khỏe toàn diện cho trẻ em Việt Nam".

Chương trình vì sức khỏe cộng đồng "Mắt Khỏe Ngời Sáng Tương Lai", Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế cùng Kun Doctor chính thức giới thiệu tài liệu hướng dẫn nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe mắt cùng công thức 2-3-4 giúp phụ huynh và các bé có thêm cách thức tối ưu để bảo vệ đôi mắt.

Thông tin về sản phẩm Kun Doctor và Công ty Cổ phần sữa Quốc tế LOF:

Kun Doctor là thương hiệu tiên phong tích hợp giữa khoa học dinh dưỡng và công nghệ hiện đại nuôi dưỡng sức khỏe trẻ em Việt Nam. Trước khi chính thức ra mắt, Kun Doctor đã có một quá trình phát triển, nghiên cứu và đánh giá thực nghiệm giữa các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam và New Zealand nhằm mang tới các giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam.Kun Doctor hiện có 3 dòng sản phẩm giải quyết các vấn đề của trẻ em, cụ thể: Kun Doctor Eye Max bảo vệ và duy trì sức khỏe mắt, ngăn ngừa ánh sáng xanh với bộ đôi dưỡng chất vàng Lutein & Zeaxanthin thông qua vai trò bộ lọc ánh sáng xanh và chống oxy hóa cùng Vitamin A bảo vệ mắt. Kun Doctor Colostrum hỗ trợ miễn dịch, nhân đôi bảo vệ với hàm lượng Sữa non 24H 1100mg/l giàu kháng thể IgG kết hợp cùng 2'-FL (HMO) là prebiotic có trong sữa mẹ có chức năng hỗ trợ miễn dịch giúp trẻ khỏe mạnh, hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Kun Doctor Grow Plus+ được nghiên cứu giúp trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi tăng trưởng đáng kể về chiều cao và cân nặng sau 2 tháng(*) với công thức chứa bộ đôi chất béo MCT hấp thu nhanh và Đạm Whey giàu Alpha-Lactalbumin. *so với nhóm chứng