Kim Oanh Group ký kết hợp tác phát triển dự án hơn 1 tỉ USD tại Nhật Bản

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group ký kết hợp tác với các đối tác tại Nhật

Dự án Một Thế Giới – The One World có quy mô gần 50ha, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD, tọa lạc giữa các tuyến đường huyết mạch gồm: đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13), Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Với sự kết hợp của các tập đoàn danh tiếng, dự án hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị đẳng cấp theo mô hình "all in one", kiến tạo không gian sống mang chất lượng quốc tế, gần gũi với thiên nhiên và hài hòa về văn hóa.

Sản phẩm chính của dự án Một Thế Giới – The One World đưa ra thị trường bao gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound và căn hộ... cùng với hàng loạt tiện ích phục vụ mọi nhu cầu từ học tập, vui chơi giải trí, mua sắm cho đến không gian làm việc, hội nghị - triển lãm, chăm sóc sức khỏe và thể dục thể thao.

Đại diện Kim Oanh Group và các đối tác - tập đoàn Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development trong buổi lễ ký kết tại Nhật Bản

Tại buổi lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Tập đoàn Sumitomo Forestry tại Nhật Bản, đại diện bốn tập đoàn đã nêu rõ quá trình xem xét kỹ lưỡng các yếu tố để đi đến thỏa thuận thống nhất. Đồng thời, các bên cũng chia sẻ thông tin cho nhau và xác định rõ các cơ hội lẫn thách thức trong việc hợp tác phát triển dự án Một Thế Giới - The One World trong bối cảnh thị trường hiện nay. Cả bốn tập đoàn đều cam kết sẽ tập trung những nguồn lực tốt nhất của mình để cùng nhau tìm kiếm giải pháp và áp dụng những ý tưởng, công nghệ tiên tiến để kiến tạo dự án trở thành khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống tại Bình Dương.

Với Kim Oanh Group, tập đoàn cam kết sẽ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để dự án Một Thế Giới - The One World có thể được triển khai đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, với sự quyết liệt trong kinh doanh và khả năng nắm bắt thị trường, Kim Oanh Group đủ tự tin mang đến thành công cho dự án, trao đến tay khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group - khẳng định với kinh nghiệm sâu rộng tại Việt Nam của Kim Oanh Group và kinh nghiệm của các đối tác trên thị trường quốc tế, bốn tập đoàn sẽ cùng nhau đóng góp những giá trị tốt nhất của mình để mang lại thành công cho dự án Một Thế Giới - The One World.

"Sẽ không phải là Kim Oanh Group, Sumitomo Forestry hay Kumagai Gumi và NTT Urban Development; sẽ không phải là Việt Nam hay Nhật Bản, mà chỉ có một liên doanh đoàn kết duy nhất vượt qua rào cản biên giới, một gia đình duy nhất cùng nhau xây dựng nên dự án The One World trên tinh thần One Family, One World", bà Oanh nhấn mạnh.

Thông qua lễ ký kết tại Nhật, các bên tiếp tục khẳng định sâu sắc hơn cam kết của mình với dự án Một Thế Giới - The One World. Với kinh nghiệm hơn 333 năm của mình, Sumitomo Forestry cam kết sẽ kiến tạo những không gian sống thân thiện với môi trường thông qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng cao nhất. Đồng thời, Sumitomo Forestry cũng sẽ làm mọi cách thúc đẩy tiến độ để đưa dự án nhanh về đích, cùng nhau kiến tạo nên một biểu tượng thịnh vượng tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tập đoàn Kumagai Gumi với thế mạnh hơn 100 năm kinh nghiệm và sở hữu những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng cho biết sẽ góp phần mang đến một sản phẩm bất động sản chất lượng và đẳng cấp cho khách hàng. Trong khi đó, Tập đoàn NTT Urban Development khẳng định sẽ áp dụng những giải pháp công nghệ hiện đại, độc đáo để phát triển dự án, từ hạ tầng thông minh đến các dịch vụ kỹ thuật số hiện đại, giúp tạo ra những không gian sống tiện nghi cho cư dân.

Đoàn Lãnh đạo Kim Oanh Group thăm và làm việc tại một khu trung tâm thương mại và chung cư do Tập đoàn NTT Urban Development đầu tư phát triển

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản, đoàn Kim Oanh Group còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như khám phá văn hóa Nhật Bản; thăm và làm việc tại trụ sở các đối tác; tham quan viện dưỡng lão, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và các dự án bất động sản... Thông qua chuyến đi, Kim Oanh Group đã chủ động kết nối và chắt lọc, tích lũy kinh nghiệm, mô hình phát triển của các đối tác Nhật Bản để áp dụng vào dự án The One World cũng như các dự án khác của tập đoàn trong tương lai.

Đặc biệt, đoàn Kim Oanh Group rất ấn tượng với mô hình viện dưỡng lão của Sumitomo Forestry. Theo mô hình này, trong viện sẽ gồm các khu nhà như một khu dân cư được phân thành các hộ gia đình nhỏ để các cư dân luôn có cảm giác như ở nhà mình, gần gũi và ấm áp. Nhờ đó, những người cao tuổi sinh sống tại đây như được sống trong chính ngôi nhà của mình. "Kim Oanh Group rất mong muốn sẽ sớm phát triển mô hình viện dưỡng lão của Sumitomo Forestry tại Việt Nam. Nếu thành hiện thực, đó không chỉ là bước tiến mới của Kim Oanh Group mà còn gia tăng phúc lợi xã hội, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nước nhà", bà Oanh chia sẻ.

NTT Urban Development là tập đoàn đang có kế hoạch mở rộng đầu tư vào phát triển thêm nhiều khu đô thị mới. Đó cũng là lý do tập đoàn này đã chọn lựa Kim Oanh Group, chủ đầu tư đang sở hữu quỹ đất lên đến hơn 500ha và có nhiều kinh nghiệm phát triển các loại hình bất động sản khác nhau tại Việt Nam. Điều này mang đến triển vọng hợp tác lâu dài của hai tập đoàn trong thời gian tới, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Kim Oanh Group trên thị trường.

Theo bà Oanh, với chuyến công tác Nhật Bản lần này, Kim Oanh Group không chỉ nhắm vào mục tiêu phát triển dự án The One World mà còn mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác thêm nhiều lĩnh vực, nhiều dự án bất động sản đẳng cấp hơn nữa trong tương lai. Bởi phát triển đa ngành và chung tay xây dựng cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước chính là sứ mệnh của Kim Oanh Group.

Kim Oanh Group đang là một trong những tập đoàn bất động sản năng động nhất. Việc chủ động tìm kiếm các đối tác quốc tế cùng tham gia phát triển dự án The One World không chỉ có lợi cho khách hàng mà còn đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thị trường bất động sản Việt Nam.