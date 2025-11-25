Dự án mới
25/11/2025 16:53

Khởi công xây dựng hơn 300 căn nhà ở xã hội tại phường Phú Thuận, TP HCM



Sáng 25-11, Công ty CP Bất động sản Khải Thịnh tổ chức Lễ khởi công dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy tại P. Phú Thuận

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II-2028.

Lễ khởi công dự án chung cư nhà ở xã hội - Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy - Ảnh: HTN

Dự án chung cư nhà ở xã hội - Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy được triển khai trên khu đất rộng 5.174 m² với quy mô 324 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cấp bách cho hàng ngàn người dân.

Đáng chú ý, vượt trên chuẩn mực nhà ở xã hội thông thường, dự án hướng đến mang lại trải nghiệm sống tiệm cận các dự án nhà ở thương mại. Hiện thực hóa định hướng này, chủ đầu tư tập trung kiến tạo không gian thông thoáng, hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ cùng mật độ phát triển hợp lý. Dự án đảm bảo chất lượng sống hiện đại khi thiết kế một tầng hầm rộng hơn 3.000 m2; 3 tầng khối đế tích hợp sảnh căn hộ, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ và tầng để xe; khối tháp từ tầng 4 đến tầng 21, mỗi tầng bố trí 18 căn hộ. Các tiện ích thiết yếu được bố trí đầy đủ ngay tại khối đế, đi kèm hệ thống an ninh tiên tiến, góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững cho cộng đồng cư dân tương lai.

Đây cũng là dự án có vị trí đắc địa. Nằm trên trục đường Đào Trí, dự án thừa hưởng lợi thế cảnh quan giáp sông Sài Gòn, đồng thời liền kề nhiều khu đô thị hiện đại và hệ thống hạ tầng - tiện ích đã hình thành đồng bộ. Từ đây cư dân dễ dàng kết nối linh hoạt với toàn khu Nam và di chuyển nhanh chóng về trung tâm thành phố.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh cho biết thêm, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons là đơn vị đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công. Sự hợp tác cùng đơn vị tổng thầu uy tín và giàu kinh nghiệm đảm bảo dự án được tập trung xây dựng với tiến độ cùng chất lượng cao nhất. Tất cả hướng đến mục tiêu nhanh chóng mang tới ngôi nhà ở thực cho cộng đồng, một không gian sống xanh và tiện nghi cho cư dân tương lai.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Vinh - đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh chia sẻ, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ cùng các cấp chính quyền mà còn là trách nhiệm và tâm huyết của doanh nghiệp bất động sản. "Dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy được xây dựng nhằm góp phần cho mỗi gia đình - dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào - cũng có cơ hội sở hữu tổ ấm của riêng mình. Khi hoàn thiện, dự án mang tới không gian sống chất lượng cho cư dân, đồng thời thúc đẩy diện mạo hiện đại cho khu vực" - ông Vinh nói thêm.

Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND phường Phú Thuận phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND phường Phú Thuận ghi nhận nỗ lực kiên trì của chủ đầu tư và các đơn vị đồng hành trong việc theo đuổi mục tiêu phát triển nhà ở xã hội. Theo ông, việc khởi công dự án không chỉ mang ý nghĩa của một công trình mới, mà còn là bước cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển nhà ở, mang đến cơ hội an cư thiết thực cho đông đảo người dân trên địa bàn.

Những năm gần đây, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền cho người thu nhập thấp trở thành một trong những trọng tâm được Đảng và Nhà nước ưu tiên, với mục tiêu hoàn thành một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Riêng tại TP HCM, theo dự thảo đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến, trong 5 năm tới thành phố dự kiến được giao chỉ tiêu xây dựng gần 194.300 căn nhà ở xã hội - mức cao nhất toàn quốc. Trong bối cảnh đó, dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy mang ý nghĩa quan trọng, đặc biệt tại khu vực Nam Sài Gòn - nơi tập trung nhiều khu chế xuất, cụm công nghiệp và lực lượng lớn lao động nhập cư, có nhu cầu rất cao về nhà ở xã hội.

Thống kê cho thấy hàng trăm ngàn lao động, công nhân và người thu nhập thấp tại TP HCM vẫn gặp khó khăn về chỗ ở. Việc khởi công dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy góp phần mở rộng nguồn cung, hỗ trợ giải bài toán an cư cấp thiết cho người dân, đồng thời đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn mới.

N.Anh
từ khóa : bất động sản, nhà ở xã hội
