23/10/2025 11:00

ISUZU Việt Nam 30 năm sánh bước cùng sự phát triển của Việt Nam

ISUZU Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại TP HCM, với sự tham dự của đại diện UBND TP HCM, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản và các đối tác chiến lược

Ba thập kỷ qua, Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam (ISUZU Việt Nam) không ngừng đổi mới, cung cấp các giải pháp vận tải bền vững, tiết kiệm nhiên liệu và đáng tin cậy. Doanh nghiệp đã đạt hơn 129.000 xe xuất xưởng, vận hành mạng lưới 29 đại lý trên toàn quốc và tạo gần 1.800 việc làm. Năm 2024, ISUZU đóng góp hơn 1.500 tỉ đồng vào ngân sách TP HCM, khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp FDI tích cực của địa phương.

ISUZU Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập

Ông Wataru Nakano, Tổng Giám đốc ISUZU Việt Nam, nhấn mạnh doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên định mang đến các giải pháp vận tải toàn diện, hướng đến tương lai xanh, bền vững. Đại diện Tập đoàn ISUZU Nhật Bản và ITOCHU cũng bày tỏ cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển công nghệ, nhân lực và hạ tầng logistics thân thiện môi trường.

Với khẩu hiệu "Công nghệ đáng tin cậy - Chất lượng chắc chắn", ISUZU Việt Nam khẳng định tầm nhìn trở thành nhà cung cấp giải pháp vận tải toàn diện, góp phần kiến tạo kỷ nguyên vận tải bền vững tại Việt Nam.


M. Huy
từ khóa : logistics, Vận tải, ISUZU VIỆT NAM, ISUZU Nhật Bản
