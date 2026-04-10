Chương trình được tổ chức đồng loạt tại các hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket…, tập trung kích cầu tiêu dùng hàng hợp tác xã (HTX), sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền thông qua nhiều ưu đãi giá bán và gia tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên. Nhiều mặt hàng thiết yếu cũng được giảm giá sâu đến 50%, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh chi tiêu còn nhiều áp lực.

Co.opmart đẩy mạnh trái cây nội địa vào hệ thống bán lẻ phục vụ người tiêu dùng

Theo đại diện Saigon Co.op, với mô hình hoạt động đặc thù là HTX trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại, đơn vị luôn duy trì sự gắn kết chặt chẽ với khu vực sản xuất trong nước, đặc biệt là các HTX và hộ sản xuất nhỏ. Không chỉ đóng vai trò phân phối, Saigon Co.op còn tham gia hỗ trợ chuẩn hóa chất lượng, ổn định đầu ra và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nội địa.

Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm OCOP và hàng hóa từ HTX đã từng bước mở rộng độ phủ trong hệ thống bán lẻ hiện đại, qua đó gia tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam chất lượng cao.

Saigon Co.op đưa đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng

Trong năm 2026, Saigon Co.op cho biết đang triển khai đề án thành lập hợp tác xã tiêu dùng, trước mắt với thành viên là cán bộ, nhân viên trong hệ thống, sau đó mở rộng đến khách hàng thân thiết. Mô hình này kỳ vọng sẽ tăng cường liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng, đồng thời tạo thêm quyền lợi cho người tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu được đưa vào diện khuyến mãi như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa một nắng Cần Giờ, yến đường phèn, nước ép tỏi đen, gạo lúa tôm, trà atiso… Khách hàng thành viên được áp dụng chính sách nhân ba điểm thưởng khi mua sắm các sản phẩm thuộc nhóm này.

Sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền thu hút khách hàng trải nghiệm

Nhóm hàng nông sản cũng ghi nhận nhiều ưu đãi như giảm đến 25% đối với cá ba sa, cá trê, cá lóc, cà rốt; bầu, bí đao, cải thìa đồng giá 9.900 đồng/kg; đậu bắp áp dụng chương trình mua 2 tặng 1…

Đáng chú ý, từ ngày 10 đến 12-4-2026, Saigon Co.op triển khai chương trình cao điểm "Mừng Ngày Hợp tác xã Việt Nam – Chào đón Co.opmart tuổi 30 – Mua càng nhiều – Ưu đãi càng lớn", với chính sách hoàn điểm cho khách hàng thành viên. Cụ thể, hóa đơn từ 400.000 đồng được hoàn 100 điểm cho lần mua đầu tiên và 150 điểm cho lần mua tiếp theo, tương đương mức hoàn tiền tối đa lên đến 50.000 đồng.

Co.opmart duy trì nguồn cung thịt gia súc, gia cầm ổn định phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày

Bên cạnh đó, trên nền tảng Co.op Online, từ ngày 9 đến 14-4-2026, khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng được giảm 30.000 đồng khi nhập mã HTX30.

Ngoài việc kích cầu tiêu dùng, Saigon Co.op cho biết còn ưu tiên diện tích trưng bày cho sản phẩm HTX và OCOP tại điểm bán, kết hợp các hoạt động dùng thử, giới thiệu sản phẩm nhằm gia tăng trải nghiệm và thúc đẩy tiêu thụ.

Đại diện doanh nghiệp nhìn nhận, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng HTX, OCOP không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá hợp lý, mà còn góp phần mở rộng đầu ra cho sản xuất trong nước, qua đó củng cố vai trò của kinh tế hợp tác trong chuỗi cung ứng hiện đại.