Him Lam, Trường Sơn Land, Core8 Australia, VIEH Singapore ký kết hợp tác xúc tiến đầu tư

Theo đó, Công ty Cổ phần Him Lam (Him Lam), Công ty Cổ phần Bất động sản Trường Sơn (Trường Sơn Land), Core8 Information Australia Pty LTD (Core8 Australia) và Vietnam International Estate Holdings PTE.LTD (VIEH Singapore) cùng nhau hợp tác, xúc tiến và kêu gọi khách hàng/nhà đầu tư vào hợp tác, thuê đất, đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án khu công nghiệp thành phần thuộc dự án khu công nghiệp Đức Hòa 3 và dân cư đô thị huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tại buổi lễ, đại diện Him Lam, Trường Sơn Land, Core8 Australia và VIEH Singapore đều bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác bền chặt thông qua những mục tiêu chung và định hướng phát triển trong tương lai. Trọng tâm của liên minh chiến lược này là tầm nhìn chung về việc tạo ra một hệ sinh thái năng động thúc đẩy sự đổi mới, hợp tác và tăng trưởng bền vững trong ngành công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ sinh học và công nghệ bán dẫn.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Him Lam, Trường Sơn Land, Core8 Australia và VIEH Singapore.

Sự hợp tác này nhằm mục đích thu hút các công ty bán dẫn và sản xuất công nghệ sinh học từ Đài Loan đến thành lập cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp Đức Hòa 3. Bằng cách tận dụng vị thế dẫn đầu của Đài Loan trong các ngành công nghệ cao, khu công nghiệp Đức Hòa 3 được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm chuyển giao kiến thức và hợp tác xuyên biên giới giữa các công ty cùng ngành.

Với quy mô hơn 700 ha được xúc tiến đầu tư trong dịp này, do Him Lam là đơn vị phát triển và Trường Sơn Land là đơn vị kinh doanh, khu công nghiệp Đức Hòa 3 được định hướng là khu công nghiệp xanh - sạch - hiện đại. Dự án có vị trí chiến lược gần trung tâm TP HCM với nguồn nhân lực dồi dào, cùng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ giúp kết nối vùng thuận tiện và di chuyển nhanh chóng đến cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu Mộc Bài.

Các bên thảo luận về tiềm năng phát triển của khu công nghiệp Đức Hòa 3.

Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, cùng sự bứt phá mở rộng thị trường từ liên minh Him Lam, Trường Sơn Land, Core8 Australia và VIEH Singapore mang đến cho khu công nghiệp Đức Hòa 3 cơ hội lớn khi đón đầu làn sóng đầu tư trong và ngoài nước.

Sau khi thu hút khách hàng và nhà đầu tư đến với khu công nghiệp Đức Hòa 3 tại tỉnh Long An, Him Lam và Trường Sơn Land vẫn cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính bền vững, đổi mới và trách nhiệm với doanh nghiệp. Bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường kinh doanh hỗ trợ, từng bước đưa khu công nghiệp Đức Hòa 3 thành điểm đến lý tưởng của các công ty hàng đầu trên thế giới.





Đại diện các bên chụp ảnh kỷ niệm sau lễ ký kết.

Thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Him Lam, Trường Sơn Land, Core8 Australia và VIEH Singapore đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với thị trường bất động sản công nghiệp và công nghệ tại Việt Nam. Với tầm nhìn chung về việc tạo ra một hệ sinh thái năng động thúc đẩy sự hợp tác và tăng trưởng bền vững, trong tương lai khu công nghiệp Đức Hòa 3 sẽ trở thành trung tâm sản xuất, kết nối giao thương tầm cỡ khu vực và quốc tế. Từ đó, góp phần tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy quá trình đô thị hóa - công nghiệp hóa của tỉnh Long An, khu vực Tây Nam Bộ và cả nước.