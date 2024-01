HHV: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 362 tỉ đồng

Năm 2023, HHV ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.686 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 28% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch; LNST ghi nhận 362 tỉ đồng, tăng trưởng gần 22% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất quý 4/2023 đạt 861,26 tỉ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2022. Kết thúc năm 2023, doanh thu hợp nhất của HHV ghi nhận hơn 2.686 tỉ đồng, tăng 28,2% so với kết quả năm 2022, vượt 8% kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua. Hai hoạt động chính của HHV là thu phí các dự án BOT và thi công xây lắp đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu thu phí năm 2023 đạt hơn 1.572 tỉ đồng, tăng 88,5 tỉ đồng (+6%) so với cùng kỳ năm trước nhờ lưu lượng phương tiện lưu thông có sự tăng trưởng sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tương ứng với việc tăng trưởng doanh thu, LNST hợp nhất năm 2023 ghi nhận 362 tỉ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua.

Từ đầu năm 2023, HHV trúng thầu nhiều dự án với giá trị thi công xây lắp lớn. Cụ thể, dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có giá trị xây lắp hơn 14.400 tỉ đồng được triển khai ngay từ đầu năm cho nguồn doanh thu xây lắp ổn định. Bên cạnh đó, dự án Cam Lâm – Vĩnh Hảo cũng đi vào giai đoạn nước rút hoàn thiện để đi vào vận hành trong quý 2/2024 giúp doanh thu xây lắp tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và các dự án đường ven biển qua các địa phương cũng đóng góp doanh thu đáng kể.

Năm 2024, nhiều triển vọng tích cực với HHV khi liên danh nhà đầu tư HHV được chọn thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng mức đầu tư hơn 14.300 tỉ đồng, đã được khởi công ngày 1-1-2024. Bên cạnh đó, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư gần 11.200 tỉ đồng cũng đã được tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quyết định đầu tư, dự kiến khởi công trong quý 1-2024.

Bên cạnh các hoạt động đầu tư và thi công xây lắp, hiện HHV đang quản lý, vận hành, thu phí các dự án: hầm đường bộ qua Đèo Cả, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2, hầm Phước Tượng - Phú Gia, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Các dự án đang triển khai thu phí ổn định, doanh thu liên tục ghi nhận tăng trưởng trong các năm gần đây.