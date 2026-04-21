Hé lộ concept công viên giải trí VinWonders lớn nhất miền Bắc tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, vai trò này được đảm nhiệm bởi VinWonders 81 ha - tổ hợp giải trí vận hành không nghỉ, tạo nền tảng dòng tiền bền vững. Cộng hưởng với siêu chính sách "khóa trần" lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, nhà đầu tư có thêm cơ sở để an tâm xuống tiền ngay từ giai đoạn đầu.

Mô hình quốc tế "mở khóa" dòng tiền tại Hạ Long

Trên thế giới, nhiều điểm đến thành công không phát triển theo mô hình du lịch đơn lẻ. Đảo Sentosa (Singapore) là một ví dụ điển hình. Hòn đảo này không chỉ có Universal Studios, mà còn tích hợp casino, resort 5 sao, bến du thuyền và hệ thống bán lẻ. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Singapore, Sentosa đón khoảng 19 triệu lượt khách/năm, trở thành một trong những "cỗ máy hút khách" lớn nhất khu vực.

Tại Mỹ, Disneyland cũng vận hành theo nguyên lý tương tự. Khu Disneyland Resort ở California không chỉ bao gồm công viên giải trí, mà còn có khách sạn, khu mua sắm Downtown Disney và chuỗi dịch vụ đi kèm. Khu vực xung quanh Anaheim cũng phát triển mạnh về khách sạn, bán lẻ và bất động sản nhờ dòng khách ổn định từ công viên này.

Những điểm đến như đảo Sentosa hay Disneyland luôn thu hút dòng khách và dòng tiền quanh năm

VinWonders tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được phát triển theo định hướng tương tự, nhưng với lợi thế nằm trong một siêu đô thị quy mô lớn. Tổ hợp 81 ha tích hợp nhiều phân khu như thủy cung 24 ha, tái hiện thế giới đại dương và rừng nhiệt đới, kết hợp cùng nhà hàng kính dưới nước sức chứa hơn 1.000 chỗ, tạo trải nghiệm vừa tham quan vừa tiêu dùng ngay trong lòng công trình.

Bao quanh đó là công viên chủ đề rộng 36 ha, lấy cảm hứng từ các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, La Mã hay Babylon, đưa du khách đi qua các không gian mang tính biểu tượng của lịch sử nhân loại. Lớp trải nghiệm tiếp theo đến từ công viên nước 12 ha với chủ đề Nam Mỹ, hay "xứ sở tuyết" rộng 9 ha tái hiện không gian băng giá.

Vinhomes Global Gate Hạ Long kiến tạo một trung tâm kinh tế mới bên vịnh di sản

Không dừng lại ở vui chơi, tổ hợp này còn được tích hợp các không gian phục vụ sự kiện và biểu diễn quy mô lớn. Sân khấu ngoài trời hơn 60.000 chỗ cho phép tổ chức các concert và lễ hội tầm quốc gia, trong khi Wonder Theatre 3.000 chỗ và trung tâm hội nghị hơn 4.500 chỗ đáp ứng nhu cầu biểu diễn nghệ thuật và sự kiện cao cấp. Những tiện ích này tạo nên dòng khách ổn định, đồng thời mở rộng không gian chi tiêu sang các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực và mua sắm trong toàn đô thị.

Lãi suất "đóng băng" 5 năm: Cơ hội vàng sở hữu "cỗ máy sinh lời" bên vịnh di sản

Cùng với VinWonders, hệ thống thương mại và dịch vụ tại Vinhomes Global Gate Hạ Long cũng đóng vai trò kéo dài hành trình trải nghiệm của khách.

Cụ thể, những tổ hợp như Vincom Mega Mall, các khu lifestyle và làng ẩm thực đa quốc gia góp phần tạo nên nhịp tiêu dùng liên tục, không bị gián đoạn giữa ngày và đêm. Tổ hợp 12 sân Golf 950 ha lớn nhất Việt Nam, hệ thống khách sạn và resort cao cấp 5 sao, bến du thuyền cao cấp Wonder Marina, khu nghỉ dưỡng cao cấp, bến du thuyền… thu hút tệp khách cao cấp. Mỗi tiện ích là một lý do để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn. Tất cả tạo thành một chu trình khép kín, trong đó dòng người liên tục được duy trì và chuyển hóa thành dòng tiền.

Dòng người được thu hút bởi tiện ích, trải nghiệm và khả năng kết nối của siêu đô thị - chỉ 23 phút tới Thủ đô qua đường sắt tốc độ cao

Trong cấu trúc đó, America Wonder giữ vai trò đặc biệt. Đây là khu vực nằm ở "cửa ngõ" siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long. Nhờ được tích hợp ga depot Hạ Long Station - điểm cuối của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, America Wonder sẽ đón trọn dòng khách di chuyển từ hành lang tăng trưởng miền Bắc, gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. Các tổ hợp ẩm thực - vui chơi giải trí như C-District 2,4 ha, Wonder Beer Tower 4,2 ha, Vincom Collection 2,2 ha… tạo thành điểm dừng chân lý tưởng.

Ở thời điểm hiện tại, cánh cửa tiếp cận cơ hội khai thác dòng tiền tài America Wonder nói riêng và Vinhomes Global Gate Hạ Long đang rộng mở nhờ siêu chính sách "khóa trần lãi suất" của Vinhomes. Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi vay cố định, chỉ từ 0-6%/năm lên tới 5 năm, áp dụng từ nay đến ngày 20-7-2026.

Vinhomes Global Gate Hạ Long nhận "cơn mưa" booking nhờ chính sách siêu ưu đãi từ Vinhomes

Người mua có thể lựa chọn nhiều 1 trong 5 phương án tài chính khác nhau. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm - khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5-5% (24 tháng); 9-11% (30 tháng); 14-16,5% (36 tháng) và 25-30% (60 tháng).

Đặc biệt, các gói vay từ 18 tháng đến 36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định, thay vì bị thả nổi theo thị trường, khách mua nhà sẽ được Vinhomes hỗ trợ thêm tới 2 năm với mức trần tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả.

Cơ chế chưa từng có tiền lệ này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư sở hữu các sản phẩm ưu việt của siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long sớm hơn, lúc mức giá còn ở giai đoạn khởi động. Ngay khi thông tin được công bố, văn phòng bán hàng Vinhomes Global Gate Hạ Long đã đón tới 3.500 lượt khách đến tìm hiểu chỉ trong 2 ngày cuối tuần và ghi nhận hơn 1.000 booking.

Khi hệ sinh thái vận hành hoàn chỉnh, những tài sản được sở hữu từ giai đoạn đầu sẽ có khả năng hưởng lợi rõ rệt từ dòng khách và hoạt động kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là tài sản có biên độ tăng trưởng lớn nhất.