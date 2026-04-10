Ngân hàng
10/04/2026 17:39

HDBank tung combo tài chính trọng điểm

In bài viết

Đón đầu chu kỳ tăng tốc kinh doanh quý II, HDBank chính thức ra mắt hai giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho nhóm nhà thầu dự án và doanh nghiệp logistics.

Thay vì chỉ cạnh tranh về lãi suất, các gói tín dụng mới đi thẳng vào việc tháo gỡ ba "điểm nghẽn" lớn nhất của doanh nghiệp: dòng tiền dự án, yêu cầu ký quỹ và rào cản tài sản bảo đảm.

Gói tài trợ Nhà thầu: Gỡ nút thắt nguồn vốn cho các dự án lớn, tháo gỡ rào cản tài sản bảo đảm và ký quỹ 0%

Được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp (nhà thầu chính/phụ) tham gia dự án có vốn Ngân sách Nhà nước, ODA và PPP. HDBank cung cấp bộ giải pháp linh hoạt giúp doanh nghiệp chủ động hoàn toàn nguồn lực thi công với các đặc quyền:

Linh hoạt tài sản bảo đảm: Tài trợ đến 100% giá trị tài sản bảo đảm. Đặc biệt, HDBank chấp nhận tài sản bảo đảm là các khoản phải thu từ hợp đồng thầu với tỷ lệ cấp tín dụng lên đến 85%.

Tối ưu chi phí và dòng tiền: Ký quỹ 0% đối với Bảo lãnh dự thầu; và từ 3% với các loại bảo lãnh khác; Giảm 50% phí bảo lãnh dự thầu và đến 35% cho các bảo lãnh khác.

Thời hạn vay dài, phù hợp chu kỳ dự án: Cấp vốn lưu động lên đến 12 tháng và thời hạn bảo lãnh kéo dài tới 60 tháng.

Gói 2.000 tỉ đồng cho Logistics: Vốn nhanh, tín chấp lớn, ưu đãi phí toàn diện

Nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, HDBank triển khai gói tín dụng 2.000 tỷ đồng, với tiêu chí: "Vốn nhanh – Phí thấp – Không tài sản bảo đảm".

Hạn mức tín chấp "khủng": Cấp hạn mức tín dụng không tài sản bảo đảm đến 30 tỷ đồng.

Lãi suất và quy trình ưu việt: Lãi suất cho vay cạnh tranh từ 8,7%/năm, đi kèm quy trình phê duyệt nhanh chóng phù hợp với tốc độ luân chuyển dòng tiền ngành logistics.

Cắt giảm tối đa phí vận hành: Giảm đến 70% phí bảo lãnh; Miễn/giảm đa dạng các loại phí thanh toán quốc tế trong tối đa 12 tháng.

Tư vấn Chuyên sâu: Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về tài trợ thương mại, giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tỷ giá, tối ưu cấu trúc thanh toán và nâng cao biên lợi nhuận xuất nhập khẩu.

Giải pháp gia tăng: "Gắn kết CASA - Lãi vay ưu đãi"

Không dừng lại ở việc cung cấp vốn, HDBank triển khai thêm chương trình "Gắn kết CASA" dành cho toàn bộ khách hàng doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp khi duy trì số dư tiền gửi thanh toán (CASA) ổn định sẽ được thiết kế thêm các chính sách giảm lãi suất vay linh hoạt.

Đây là cấu trúc tài chính đồng bộ từ HDBank: Kết hợp giữa Tín dụng – Dòng tiền – Giao dịch. Cách tiếp cận này không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán thiếu hụt vốn ngắn hạn, mà còn thiết lập một hệ sinh thái quản trị tài chính bền vững để sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn kinh tế mới.

Mai Anh
từ khóa : ngân sách nhà nước, lãi suất cho vay, năng lực cạnh tranh, hạn mức tín dụng, khách hàng doanh nghiệp, HDBank
SHB ký kết thỏa thuận phát hành riêng lẻ với hàng loạt quỹ đầu tư lớn

Tài chính 14:59

Ngày 9-4, tại Hà Nội, SHB tổ chức Lễ ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Tài chính 09:57

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế với hai giải thưởng quan trọng tại International Finance Awards 2025

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Tài chính 08:53

SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn FTSE, theo chuẩn quốc tế.

HDBank công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2026: Lợi nhuận vượt 30 ngàn tỉ đồng, quy mô tiến sát 1,2 triệu tỉ

Ngân hàng 17:29

Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HOSE: HDB) chuyển sang chu kỳ tăng trưởng mới với nền tảng vốn vững mạnh, hiệu quả cao và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Nam A Bank Quý I-2026: Tối ưu hóa hiệu suất vốn và kiểm soát rủi ro toàn diện

Ngân hàng 17:23

Kết thúc quý 1-2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Bảo hiểm số OPES chi trả gần 1 tỉ đồng cho gia đình khách mua bảo hiểm

Bảo hiểm 15:18

Sau tai nạn giao thông khiến người trụ cột qua đời, khoản chi trả từ bảo hiểm số OPES (thành viên trong hệ sinh thái VPBank) được hoàn tất trong thời gian ngắn

Tổ chức tài chính vi mô CEP thông báo

Tài chính 11:03

Từ ngày 09-06-2026, Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Quận 6 chính thức hoạt động tại trụ sở mới


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn