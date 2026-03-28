Ngân hàng
28/03/2026 10:51

HDBank trao giải “Tiết kiệm Tỷ phú”: Nhân bội niềm vui từ những giá trị tích lũy

In bài viết

Những sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng, 500 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị đã chính thức được trao tận tay các chủ nhân.

Ngày 27-3-2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) tổ chức Lễ trao giải cho các khách hàng may mắn trúng thưởng trong kỳ quay số đặc biệt của chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú". Không khí buổi lễ diễn ra ấm áp và nhiều cảm xúc. Khoảnh khắc khách hàng đón nhận phần thưởng không chỉ là niềm vui bất ngờ, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình tích lũy bền bỉ và niềm tin đã gửi gắm vào HDBank.

Khách hàng Lê Quang Hạnh Phúc phấn khởi nhận giải thưởng lớn nhất chương trình - Sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng

Đây cũng là dịp để HDBank gửi lời tri ân tới hàng triệu khách hàng trên cả nước - những người đã lựa chọn đồng hành cùng ngân hàng trong hành trình tài chính của mình. Với HDBank, mỗi sổ tiết kiệm không chỉ là một khoản tiền gửi, mà còn là một sự tin cậy được trao gửi và trân trọng gìn giữ.

Đại diện HDBank trao giải cho các khách hàng trúng thưởng

Triển khai từ tháng 11-2025, "Tiết kiệm Tỉ phú" là chương trình ưu đãi quy mô lớn với tổng giá trị giải thưởng gần 6 tỉ đồng. Trong hơn ba tháng, chương trình đã thu hút 120.274 khách hàng tham gia với 226.147 sổ tiết kiệm được mở, nhờ sự kết hợp giữa giải pháp tích lũy an toàn, lãi suất cạnh tranh và cơ hội nhận các phần thưởng giá trị. Sau 4 kỳ quay số công khai, minh bạch, hơn 300 khách hàng đã trở thành chủ nhân của các giải thưởng trong chương trình.

Phó Tổng Giám đốc HDBank Đàm Thế Thái gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến Khách hàng

Qua nhiều năm triển khai, hành trình "Tiết kiệm Tỷ phú" đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc. Mỗi mùa chương trình là một lần HDBank nỗ lực làm mới để mang đến những trải nghiệm tốt hơn, những giá trị thiết thực hơn và niềm vui trọn vẹn hơn cho khách hàng.

Buổi lễ trao giải diễn ra trong không gian ấm cúng, tràn ngập niềm vui

Không dừng lại ở những phần thưởng, điều HDBank hướng tới là đồng hành cùng khách hàng trong từng kế hoạch tài chính, để mỗi hành trình tích lũy đều an tâm, hiệu quả và có thêm những niềm vui đáng nhớ.

Trong thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục giới thiệu các chương trình ưu đãi mới với quy mô lớn hơn, giá trị hấp dẫn hơn, như một lời tri ân tiếp nối dành cho khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành.

Mai Anh
từ khóa : lễ trao giải, nhận giải thưởng, sổ tiết kiệm, HDBank
Techcombank ra mắt "Chương trình kiến tạo Tư duy và Bản lĩnh Lãnh đạo cho thế hệ kế cận"

Techcombank ra mắt “Chương trình kiến tạo Tư duy và Bản lĩnh Lãnh đạo cho thế hệ kế cận”

Ngân hàng 15:54

Bước sang năm 2026 với tên The NextX, chương trình là một mảnh ghép quan trọng trong tổng thể hệ sinh thái giải pháp "quản lý gia sản" của Techcombank.

VIB lần đầu ra mắt Max Card - thẻ tín dụng với gói hội viên, hoàn đến 18 triệu đồng/năm

VIB lần đầu ra mắt Max Card - thẻ tín dụng với gói hội viên, hoàn đến 18 triệu đồng/năm

Ngân hàng 15:54

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt Max Card trên nền tảng ứng dụng Max powered by VIB.

Bản lĩnh thương hiệu Việt: Techcombank chinh phục hội đồng giám khảo Stevie Awards 3 năm liên tiếp

Bản lĩnh thương hiệu Việt: Techcombank chinh phục hội đồng giám khảo Stevie Awards 3 năm liên tiếp

Ngân hàng 15:53

Techcombank xuất sắc trở thành định chế tài chính duy nhất của Việt Nam được vinh danh Giải Vàng Stevie® cho hạng mục Đổi mới trong Phát triển Thương hiệu

Chọn iDepo VIB cho Quỹ gia đình: Lợi nhuận tốt, linh hoạt cao

Chọn iDepo VIB cho Quỹ gia đình: Lợi nhuận tốt, linh hoạt cao

Ngân hàng 18:24

Khi nhu cầu tài chính ngày càng linh hoạt, việc khóa tiền khiến nhiều gia đình phải lựa chọn: hoặc tối ưu lợi nhuận, hoặc giữ quyền chủ động dòng tiền.

VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

Doanh nghiệp 08:00

VietinBank tung gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu – SME Global Boost, hỗ trợ tối đa chi phí giao dịch ngoại tệ và tài trợ thương mại.

Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Ngân hàng 18:11

OCB triển khai ưu đãi miến phí chuyển tiền quốc tế 100% khi chuyển tiền trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI

Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi "khủng"

Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng”

Tài chính 16:43

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, Agribank tri ân khách hàng bằng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt cùng hàng ngàn quà tặng thiết thực


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn