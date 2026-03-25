HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố trụ cột tài chính tiêu dùng – một trong những động lực tăng trưởng có biên lợi nhuận cao trong hệ sinh thái Tập đoàn Tài chính HD (HDFG).

Việc nâng sở hữu giúp HDBank: Gia tăng quyền kiểm soát và hợp nhất lợi ích kinh tế; Tăng tốc tích hợp dữ liệu và khai thác hệ sinh thái hơn 34 triệu khách hàng; Tối ưu hóa hiệu quả bán chéo giữa ngân hàng - tài chính tiêu dùng - ngân hàng số - chứng khoán.

Trong cấu trúc của HDFG, mỗi đơn vị đảm nhận một vai trò riêng. HD SAISON đóng vai trò dẫn dắt mảng tài chính tiêu dùng đại chúng, phục vụ hơn 33 triệu khách hàng. Vikki Bank được định vị là ngân hàng số, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và các doanh nghiệp siêu nhỏ (SME siêu nhỏ). Trong khi đó, HDBank là ngân hàng lõi, tập trung vào phân khúc khách hàng trung – cao cấp và khối doanh nghiệp. Bổ trợ cho hệ sinh thái này, HD Securities cung cấp các dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản.

HD SAISON hiện được xem là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hoạt động hiệu quả nhất trên thị trường. Các chỉ số sinh lời duy trì ở mức cao với ROAE trên 22% và ROA dao động từ 5–5,8%. Hiệu quả vận hành được thể hiện qua tỷ lệ CIR khoảng 37%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) vượt 24%, thuộc nhóm cao nhất ngành. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu (NPL) luôn được kiểm soát ở mức thấp. Năm 2025 ghi nhận kết quả ấn tượng với dư nợ tăng trưởng 21,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.390 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Trong giai đoạn tới, HD SAISON định hướng tiếp tục duy trì hiệu quả sinh lời cao với ROE khoảng 25% và ROA xấp xỉ 5%. Chiến lược tăng trưởng sẽ đi kèm với việc kiểm soát rủi ro chặt chẽ, đảm bảo sự phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng ngày càng cạnh tranh.

Quyết định nâng sở hữu diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi quy mô dân số trên 100 triệu người, thu nhập bình quân tăng trưởng bền vững và nhu cầu tín dụng bán lẻ ngày càng mở rộng.

Với nền tảng hiệu quả đã được kiểm chứng và hệ sinh thái tích hợp, HDBank kỳ vọng HD SAISON sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất và nâng cao giá trị cho cổ đông trong giai đoạn tới.