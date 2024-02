Giao dịch ngân hàng đầu năm – Rước vận may sung túc

Những ngày đầu tiên trong năm mới, người dân thường mua vàng, nạp tiền vô tài khoản, gửi tiết kiệm… như một nét văn hóa để cầu may mắn cho cả năm sung túc, đủ đầy. Đặc biệt, mang tiền gửi vào ngân hàng trong ngày khai trương đầu năm cũng được nhiều người tin rằng của cải sẽ sinh sôi nảy nở cả năm.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Thảo Chi (Quận 3, TP HCM) cho biết đã dành một khoản tiền thưởng cuối năm để mùng 6 Tết đến ngân hàng gửi tiết kiệm. "Nhiều năm nay, tôi luôn có kế hoạch đến ngân hàng gửi tiết kiệm trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết. Với tôi, điều này không chỉ để lấy vía may mắn và còn là mục tiêu tích lũy tài chính cho năm mới. Ngoài ra, trong ngày này tôi còn được ngân hàng lì xì, tặng quà rất thiết thực. Tôi càng có thêm lý do để tin rằng may mắn, tài lộc đầu năm là có thật", cô bộc bạch.

Không chỉ riêng Thảo Chi, đây được coi là quan niệm, tâm lý của phần đông người dân Việt Nam. Nắm bắt tâm lý này, hầu hết các ngân hàng đều có kế hoạch khai xuân với vô vàn ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng (KH) khi đến dịch tại quầy, qua thẻ tín dụng, ứng dụng ngân hàng số…

Nam A Bank sẵn sàng chào đón khách hàng đến giao dịch trong ngày đầu tiên của năm mới Giáp thìn (Mùng 6 Tết)

Trong đó, Nam A Bank khởi đầu năm mới nhiều niềm vui và tài lộc với vô vàn ưu đãi hấp dẫn cho KH khi đến giao dịch tại quầy, qua thẻ tín dụng, Open Banking, điểm giao dịch số tự động ONEBANK… Đây là món quà ý nghĩa nhằm tri ân KH đã đồng hành cùng Nam A Bank trong suốt thời gian qua. Đồng thời, các ưu đãi mang đến nhiều "tài lộc" cho KH khi thực hiện các giao dịch tài chính và như một lời chúc năm mới hạnh phúc vẹn tròn, thịnh vượng của Nam A Bank đến KH.

Ngân hàng này triển khai chương trình khuyến mại "Khai Xuân đón lộc – Khởi sắc vẹn tròn" từ 15-1 đến 15-4. Cụ thể, trong 3 ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, tức mùng 6,7,8 âm lịch, Nam A Bank lì xì "Lộc Khai Xuân" 100.000 đồng cho những KH đầu tiên đến giao dịch tại các điểm kinh doanh trên toàn hệ thống.

Với số tiền 200 triệu đồng, anh Hoàng Tú (32 tuổi, TP Thủ Đức) đã lựa chọn gửi tiết kiệm tại Nam A Bank. Anh hào hứng chia sẻ: "Đây là số tiền mừng hạnh phúc mà vợ chồng tôi nhận được khi về chung một nhà hồi cuối năm. Tuy nhiên, tôi để dành ngày mai mới mang đến Nam A Bank gửi tiết kiệm. Biết đâu tôi sẽ nhận được Lộc khai xuân của Ngân hàng và may mắn làm ăn thuận lợi, có một chuyến vi vu Nhật Bản ngắm lá vàng rơi vào mùa thu tới".

Ngoài ra, Nam A Bank tặng ngay "Lộc Thịnh Vượng" là ví điện tử trị giá 200.000 đồng cho 500 KH đầu tiên đăng ký dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động trên Open Banking và ghi "có" vào tài khoản thanh toán tối thiểu 500.000 đồng.

Đối với KH mở mới tài khoản thanh toán, Nam A Bank tặng số đẹp "Thịnh vượng" với đuôi số tài khoản là 86868, 97979, 99999... Đồng thời, Nam A Bank tặng "Lộc Như Ý", giảm 10% so với mức phí hạn mức tín dụng dự phòng cho KH tham gia mới hoặc tái cấp hợp đồng trong thời gian triển khai chương trình.

Với những KH mới mở thẻ tín dụng, Nam A Bank triển khai ưu đãi "Lộc Phát Tài". Cụ thể, 500 KH đầu tiên phát hành thẻ và có phát sinh tổng doanh số giao dịch trong đợt xét thưởng tối thiểu 1.000.000 đồng nhận ngay lì xì 500.000 đồng. Ngoài ra, đối với các KH đang sử dụng thẻ tín dụng Nam A Bank, bên cạnh các ưu đãi theo từng hạng thẻ hiện có, khi chi tiêu qua thẻ, KH còn có cơ hội nhận Voucher mua sắm trị giá 10 triệu đồng, 5 triệu đồng... trong thời gian diễn ra chương trình.

Song song đó, đối với các KH giao dịch tại điểm giao dịch số tự động ONEBANK cũng sẽ nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn không kém. Cụ thể, Nam A Bank dành 5.000 quà tặng cho tất cả khách hàng khi đến giao dịch tại ONEBANK trong thời gian từ 16/12 đến hết 15/3 xuyên suốt Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Đặc biệt, bộ quà tặng Tết Phú Quý – Thần Tài – Sum Vầy dành riêng cho khách hàng giao dịch tại ONEBANK mang ý nghĩa thiết thực trong dịp đoàn viên, sum vầy mỗi mùa xuân đến. Đó là khay sứ tròn đựng mứt cao cấp hoạ tiết con công, bộ 4 hũ đựng mứt kèm khay vàng và hũ thuỷ tinh đựng mứt sang trọng.

